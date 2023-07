In Baldur’s Gate 3 ist fast egal, welches Volk ihr spielt und das kann ein Problem sein

Immortals of Aveum möchte für ein grandioses visuelles Erlebnis sorgen. Genau das zeigt der neue Trailer, der glatt eine Szene in einem Kinofilm sein könnte.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Jetzt könnte das Volk leicht mit Intelligenz und Weisheit gespielt werden, wird zum perfekten Magier und ihr habt so einen „broken build.“ Etwas, zu dem euch Baldur’s Gate 3 ohnehin schon etliche Mittel an die Hand gibt .

Wie der YouTuber Old Man McLoyf an einem Beispiel erklärt, gibt es ein Schildkröten-Volk, das eine absurd hohe natürliche Panzerung hat (via YouTube ). Das wäre spannend für Magier, die keine Rüstung tragen. Das Volk hat aber inhärent einen Bonus auf Stärke und Konstitution – beides brauchen Magier nur bedingt.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Jetzt könnt ihr aber in Baldur’s Gate 3 frei entscheiden, auf welches Attribut ihr einen Bonus bekommt, wie ein Screenshot verrät (via PCGamesN ). Ihr erhaltet dabei +2 auf ein Attribut, +1 auf ein weiteres. Dadurch werden Klassen wie Halblings-Barbaren oder Halbork-Schurken plötzlich ohne Nachteile „spielbar.“

Insert

You are going to send email to