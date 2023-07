Romanzen in Baldur’s Gate 3: Wen kann ich daten?

In Badlur’s Gate 3 könnt ihr nicht nur Monster bekämpfen, sondern auch eure wahre Liebe finden. Es gibt viele Optionen, um in dieser Fantasie-Welt euer Herz höher schlagen zu lassen und all diese zeigen wir euch in unserer Übersicht, wen ihr daten könnt.

Was sind Romanzen in Baldurs Gate? In Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit euren Begleitern eine Romanze eingehen. Romanzen sind wichtig, denn diese nehmen Einfluss auf eure Beziehungen zu euren Begleitern und auf die Story. So kann das Ende und der Verlauf eurer Reise komplett andere Wendungen hervorrufen als einst gedacht. Zudem kann eine innigere Beziehung sogar zu Sex führen.

Wir zeigen euch nun alle Gefährten, die ihr in Baldur’s Gate 3 daten könnt und erzählen euch ihre Hintergrundgeschichte.

Baldur’s Gate 3: Alle Gefährten, die ihr daten könnt

Es gibt in Baldur’s Gate 3 bislang 10 Gefährten, mit denen ihr Romanzen eingehen könnt. Jeder dieser Begleiter präferiert andere Aktionen und Gesten, damit ihr mit ihnen einen engeren Bund formen könnt. Folgende Mitstreiter stehen zur Auswahl:

Astarion Astarion ist ein Abkömmling einer Vampirbrut und das schon seit Jahrhunderten. Einst diente er einem sadistischen Meister, doch dies liegt in der Vergangenheit. Nun wandelt er im Licht und hofft auf ein neues Leben.



Shadowheart/Schattenherz Shadowheart ist eine treue Geistliche von Shar und die einzige Überlebende einer heiligen Mission, die im Auftrag der Herrin der Nacht durchgeführt wurde. Allein muss sie jetzt ein Relikt aus Baldur’s Gate zu ihrem Zirkel bringen, doch während sie das tut, wird sie von einer seltsamen Magie bedroht, die aus ihrem Inneren entspringt.



Gale Gale ist ein Wunderkind der Zauberei, doch seine Liebe zu einer Göttin brachte in dazu etwas zu vollbringen, das kein Sterblicher hätte tun sollen. Befallen von einer verbotenen Magie versucht er nun seine erlittene Korruption rückgängig zu machen, um die Gunst seiner Liebe zurückzugewinnen, bevor er zum Zerstörer der Welten wird.

Lae’zel Lae’zel ist eine Githyanki-Kriegerin. Angesichts dessen, dass sie sich in das Monster verwandeln muss, das sie zu vernichten geschworen hat, muss Lae’zel sich selbst heilen und beweisen, dass sie würdig ist, das silberne Schwert eines Kith’rak zu führen.

Wyll Wyll ist ein berühmter Held aus Baldur’s Gate. Damit er jedoch zu einer lebenden Legende wird, musste er einen Pakt mit einem Teufel abschließen. Dieser Pakt fordert nun seinen Tribut, der langsam an seiner Seele zerrt.

Karlach Karlach war eine Gefangene und musste im Blutkrieg kämpfen, einem ewigen Kampf zwischen dem Bösen und Schlimmen.



Minthara Minthara ist eine rücksichtslose Drow.

Halsin Halsin ist der erste Druide des Druidenhains. Er wurde jedoch vermisst, seit dem er mit Aradins Expedition aufgebrochen war.

Minsc Minsc war ein gutherziger – aber ziemlich verwirrter – Rashemaar-Krieger, der viele Abenteuer an der Schwertküste und darüber hinaus erlebte.

Jaheira Jaheira ist eine Halb-Elfin und Druidin.



Spielt die Abstammung und das Geschlecht eine Rolle? Nein, in Baldurs Gate 3 kann jeder oder jede mit jedem oder jeden und wie er oder sie will eine Beziehung eingehen, solang ihr die notwendigen Kriterien der jeweiligen Person erfüllt habt.

Nutzt dazu einfach ruhige Momente und führt einen Dialog mit der Person. Irgendwann könnten die Sterne richtig stehen, damit ihr ein intimeres Gespräch mit eurem Gefährten führen könnt.

Wird es weitere Begleiter geben, die für eine Romanze tauglich sind? Wie die Entwickler bestätigt haben, wird es in Baldur’s Gate 3 zu einem späteren Zeitpunkt weitere Begleiter geben, die ihr daten dürft. Welche das sein werden, ist noch nicht bekannt.

