Das am besten bewertete Spiel auf Steam ist gerade günstiger als 2 Kugeln Eis

Noch bis zum 15. Mai gibt es auf Steam ein besonderes Angebot: Das Spiel mit den besten Reviews auf der gesamten PC-Plattform erhält man zu einem Rabatt von 72 % für 2,73 €. Ihr habt also die Wahl: Holt ihr euch den PC-Klassiker Portal 2 oder schleckt ihr in 5 Minuten ein Eis weg?

Wie gut ist das am besten bewertete Spiel auf Steam bewertet?

Portal 2 steht auf Steam bei 97,72 % positiven Reviews. Damit rangiert es auf der Liste aller Steam-Spiele auf Platz 1 (via steamdb).

Etwas schlechter platziert sind dann People Playground (97,5 %), Stardew Valley (97,43 %), Vampire Survivors (97,37 %) und Hades (97,27 %).

Das erste Portal steht auf Platz 6, das extrem erfolgreiche Terraria, das als erstes Spiel auf Steam mehr als eine Million positive Reviews erhalten hat, kommt auf Platz 8.

Die Portal Gun als innovatives Spiel-Element

Um was geht es in Portal 2? Portal 2 erschien im April 2011. Es ist ein Puzzle-Plattformer mit dem besonderen Gag, dass man mit einem Gerät zwei Portale erschaffen kann, durch die ein Spieler oder Objekte hindurchgehen können.

Endgültig in die Popkultur ging die “Portal Gun” durch die Serie Rick & Morty ein.

Das Spiel hat einige prominente Leute im Cast: So spricht der Schauspieler und Komiker Stephen Merchant die Rolle von Wheatly, die den Spieler durch das Spiel begleitet.

Als Producer fungiert seine Hoheit Gabe Newell persönlich.

Portal 2 wurde zum Release begeistert von der Spielpresse und den Spielern aufgenommen und hat in den letzten 13 Jahren, wie man an den Reviews sehen kann, viele tausende Spieler auf Steam begeistern können und nur sehr wenige enttäuscht.

Und das kostet so viel wie 2 Kugeln Eis? Ja, aus einer aktuellen Statistik geht hervor (via chip.de), dass der Durchschnittspreis für eine Kugel Eis 2024 in Deutschland 1,72 Euro beträgt.

Das günstigste Eis gibt’s in Bochum, da bekommt man 2 Kugeln Eis für 2,80 € – auch das wäre also noch teurer als Portal 2 auf Steam, das noch etwa eine Woche 2,73 € kostet (via steam).

Das teuerste Eis gibt es in München, da zahlt man für eine Kugel im Schnitt 2,12 €. Und das, wo man sich dort als Normalverdiener kaum eine Hundehütte mieten kann.

