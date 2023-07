Die Entwickler eines der beliebtesten Spiele auf Steam wollen seit Jahren aufhören, doch sie schaffen es einfach nicht

Patch 1.4.5 im Sandbox-Survival-Game Terraria (97 % positiv auf Steam) steht bevor und könnte eines der letzten großen Updates des Spiels sein. Vielleicht aber auch nicht, denn das sagen die Entwickler seit Jahren.

Was ist das für ein Spiel? Terraria ist eine Survival-Sandbox in 2D und mit Pixel-Look. Auf Steam ist es mit 97 % „überwältigend positiv“ und begeistert auch 12 Jahre nach Release noch tausende Spieler. Mit 56.600 gleichzeitigen Spielern steht es aktuell auf Platz 20 der meistgespielten Spiele auf Steam (via Steam Charts). Dabei kann das Game manchmal ganz schön fies sein.

Mit Patch 1.4.5 steht das nächste größere Update an – dabei wollten die Entwickler eigentlich schon vor 8 Jahren aufhören.

Journey’s End hätte ebenfalls einmal das letzte Update sein können.

Es gibt für alles ein letztes Mal

Was hat es mit dem „letzten Update“ auf sich? Gegenüber PC Gamer verriet Ted „Loki“ Murphy von Re-Logic, dem Entwickler und Publisher von Terraria, dass eigentlich schon 2015 Schluss sein sollte. Demnach sollte eigentlich 1.3 bereits das letzte Update sein.

Das Update brachte damals zahlreiche Änderungen, darunter überarbeitete NPCs, Achievements, den Experten-Modus und mehr als 800 neue Items. Doch Re-Logic war noch nicht fertig: „Wir hatten all diese coolen Ideen – offene Rechnungen sozusagen.“

Fünf Jahre später hätte mit dem „Journey’s End“-Update das Ende der Reise passend eingeläutet werden können. Dabei hatte es sich eigentlich nur um ein kleines Update handeln sollen, doch irgendwie wurden daraus 40 Seiten Patch-Notes mit neuen Modi, Bossen, dem Bestiarium und Golf.

2022 legte Re-Logic mit dem „Labor of Love“-Update noch einmal nach, um sich bei den Fans für den gleichnamigen Steam-Award zu bedanken. Die Auszeichnung gab es ironischerweise dafür, dass das Spiel auch Jahre nach Release noch immer neue Inhalte bekomme.

Murphy sagt, das Update sei wirklich von den Fans getrieben gewesen: „Wir haben während des Updates so viele Vorschläge und Inspirationen von genau diesen Fans aufgenommen. Wir nehmen diesen Preis oder die Menschen dahinter nicht auf die leichte Schulter.“

Re-Logic: „Wir sagen niemals nie“

Was steckt im kommenden Update? Mit 1.4.5 soll Terraria noch in diesem Jahr sein allerletztes Update bekommen, diesmal wirklich. Noch verrät Re-Logic nicht viel zum Inhalt, außer, dass es in erster Linie um das Crossover mit dem Roguelite-Metroidvania Dead Cells gehen sollte.

In typischer Terraria-Art ist daraus aber offenbar wieder etwas mehr geworden. Murphy sagt, die „offenen Rechnungen“ hätten das Team dazu verleitet, wieder einmal alles zu geben. Er gibt jedoch auch zu Bedenken, dass sich „das Spiel zu diesem Zeitpunkt sehr vollständig anfühlt.“

Trotz des anhaltenden Erfolgs von Terraria und der aktiven Fan-Gemeinde fühle es sich irgendwann richtig an, mit der Arbeit an einem zweiten Projekt zu beginnen, so Murphy. Was das für ein Projekt sein wird, verriet er allerdings noch nicht. Lediglich, dass es die Umsetzung von Ideen ermöglichen könnte, die so in Terraria nicht funktionieren würden.

Wann kommt das Update? Das ist noch nicht bekannt. In einem State of the Game verriet Re-Logic, dass man hoffentlich in der letzten Phase der Entwicklung sei. Die Inhalte sind wohl schon so gut wie fertig, man arbeite jetzt allerdings noch an Fixes und Balancing.

Wie viel Zeit das noch beanspruchen wird, könne man noch nicht sagen, das hänge davon ab, wie viele Probleme sie finden und wie schwer die zu beheben seien.

Ob es sich dabei wirklich um das allerletzte große Update für Terraria handeln wird, ist ebenfalls unklar. „Wir waren schonmal an diesem Punkt, daher sagen wir niemals nie“, so Murphy.

