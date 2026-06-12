Wer auch noch nicht über das Ende von Cyberpunk: Edgerunners hinweg ist, sollte einen Genshin-Konkurrenten auf Steam abchecken

Auf dem Summer Game Fest 2026 kündigte das Gacha-Game Wuthering Waves eine Kollaboration mit der Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners an und die sorgt dafür, dass Spieler gerade die Server des Games auf Steam stürmen.

Was ist das für eine Kollaboration? Das neue Update bringt Lucy und Rebecca, zwei der beliebtesten Edgerunner-Charaktere, als 5-Sterne-Resonatoren ins Spiel. Einer der beiden Charaktere ist dabei komplett kostenlos. Für den anderen müsst ihr entweder in Ingame-Währung farmen oder, wie für ein Gacha-Game üblich, Echtgeld investieren, ohne Garantie darauf, den Charakter auch wirklich zu ziehen.

Das Ganze findet auf der neuen Map Somnoire – Night City statt, die zeitlich begrenzt ist. Dabei handelt es sich um eine alternative Realität, die aus den Erinnerungen der traumatisierten Lucy geformt wurde. Sie erinnert an die kybernetische und von Neonlichtern gesäumte Großstadtlandschaft aus der Serie und dem Spiel Cyberpunk 2077.

Es gibt sogar einen Bosskampf mit einem Charakter aus der Serie, den wir allerdings nicht spoilern wollen.

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Update wirkt wie 11. Episode von Cyberpunk Edgerunners

Wie gut kommt das Update an? Wuthering Waves landete zwar ein Jahr nach seinem initialen Release erst auf Steam, doch dank SteamDB wissen wir zumindest, dass es seit dem dortigen Release ein Allzeithoch an Spielern gibt.

Am 8. Juni 2026 haben sich fast 50.000 Spieler gleichzeitig im Game innerhalb von 24 Stunden versammelt. So viele Gamer konnte der Titel zuvor nie versammeln. Das beeindruckt sogar den Associate Game Director von Cyberpunk 2 auf X:

Wir haben in der Vergangenheit schon jede Menge Kollaborationen gemacht, kleine und große, aber noch nie habe ich eine so wahnsinnige Resonanz aus der Community erlebt. Ich bin überwältigt von der Tiefe und Qualität der Cosplays, Kunstwerke und Memes.

Warum kommt es so gut an? Die Story würde sich wie eine inoffizielle 11. Episode der Serie anfühlen, die es nie gab, so zumindest die Spieler auf Reddit. Die Geschichte zeigt die Erlebnisse nach dem großen Finale auf Netflix.

Lucys Zustand hat sich durch den Verlust von David verschlechtert und die psychischen Folgen führen zu Schlaflosigkeit. Sie hat sich mittlerweile eine feste Existenz auf dem Mond aufgebaut.

Auch Rebecca bekäme überraschend viel Charaktertiefe. Man erfahre von ihrer Gamer-Leidenschaft, ihrer Vorliebe für flauschige Tiere und sehe, wie sie den Verlust ihres Bruders verarbeitet. Die Quest 3 würde außerdem eine herzerwärmende Dynamik zwischen den beiden Charakteren bieten.

Habt ihr das Update bereits gespielt oder haltet ihr nicht so viel von Gacha-Games? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

Solltet ihr durch die Kollaboration mit Wuthering Waves anfangen wollen, steht ihr erst einmal vor einem großen Berg des Games, den ihr bewältigen müsst. Damit ihr euch von Anfang an so gut wie möglich zurechtfindet, helfen euch unsere Tipps von MeinMMO: Wuthering Waves: Die besten 5 Tipps für Anfänger, die ihr zum Start kennen solltet