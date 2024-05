Wuthering Waves: Die besten 5 Tipps für Anfänger, die ihr zum Start kennen solltet

Wuthering Waves ist ein kostenloses Action-RPG für iOS, Android und den PC. MeinMMO stellt euch ein paar Tipps vor, die ihr zu Beginn beachten solltet.

Was ist Wuthering Waves? Wuthering Waves ist ein kostenloses Action-RPG, welches viele Spieler stark an Genshin Impact erinnert. Beide Spiele bieten euch eine große, offene Spielwelt und setzten auf ein aggressives Gacha-Modell für die Monetarisierung.

MeinMMO stellt euch die besten Tipps vor, wenn ihr gerade mit dem Action-Game gestartet seid.

Verschwendet keine Währung an das Standard-Banner

Asterit ist die Premiumwährung, die ihr entweder für Echtgeld kaufen könnt oder in kleinen Mengen im Spiel sammeln könnt. Einfach formuliert: Mit Asterit finanziert Wuthering Waves das aggressive Gacha-System.

Insbesondere am Anfang mag es verlockend sein, sein verdientes Asterit für das Standard-Banner zum Ziehen von Charakteren auszugeben, doch ihr solltet sparsam damit umgehen.

Denn, wer schon einmal ein Gacha-Spiel wie Genshin Impact oder AFK Journey gezockt hat, weiß: In den ersten Tagen werdet ihr mit Belohnungen und Premiumwährung nur so zugeschmissen. Das soll euch vor allem bei der Stange halten und dazu verleiten, im Spiel zu bleiben. Doch die Menge der Belohnungen nimmt nach ein paar Tagen drastisch ab. Nach ein paar Tagen bekommt ihr nur noch winzige Mengen durch Dailys und kleine Events.

Ihr solltet daher euer gesammeltes Asterit für zeitlich begrenzte Banner mit exklusiven Charakteren und Waffen aufsparen, da die Standard-Charaktere immer vorhanden sind und schneller an Bedeutung verlieren. In der Regel zählen die exklusiven Charaktere zu den besten Figuren im Spiel. Zum aktuellen Zeitpunkt verschenken die Entwickler einen beliebigen, kostenlosen 5-Sterne-Charakter an alle Spieler.

Dailys so schnell wie möglich freischalten und abschließen

Alle Service-Spiele setzen mittlerweile auf einen Battle Pass und tägliche Aufgaben. Dahinter stecken auch in Wuthering Waves teilweise sehr starke Belohnungen. So bekommt ihr für den Abschluss eurer Dailys Union-Erfahrungspunkte und auch einen ordentlichen Bonus an Asterit, welche ihr für die Banner benötigt. Die täglichen Aktivitäten schaltet ihr frei, sobald ihr Akt 3, Kapitel 1 erfolgreich abgeschlossen habt.

Auch wenn die offene Spielwelt von Wuthering Waves sehr verlockend sein kann: Spielt erst einmal die Hauptgeschichte so weit durch, bis ihr die Dailys freischaltet und täglich eure Belohnungen kassieren könnt. Danach könnt ihr euch dann der Erkundung der Spielwelt widmen.

Wavesplates effizient verwenden

Waveplates ist die Ressource, die ihr für bestimmte Aktivitäten und Fortschritte benötigt. Diese wird verbraucht, lädt sich aber nach einiger Zeit wieder auf und erinnert dabei stark an das Harz in Genshin Impact.

Vor allem am Anfang solltet ihr eure Energie gezielt einsetzen und nicht wahllos irgendwelche Aktivitäten machen. Priorisiert zum Beispiel wichtige Aufgaben wie Tacet-Felder und Simulationstraining, je nachdem, welche Ressource ihr für den Aufstieg eurer Charaktere am meisten benötigen.

Steigert das Union-Level so schnell wie möglich

Der Union-Level in Wuthering Waves spiegelt euren Fortschritt und eure Macht in der Welt von Solaris-3 wider. Das könnt ihr am ehesten mit dem Abenteuerrang in Genshin Impact vergleichen. Das Erhöhen eures Union-Levels hat alle möglichen Vorteile und Belohnungen:

Ihr schaltet durch den Union-Level neue Features, Gebiete und starke Belohnungen frei.

Auch der Koop-Modus befindet sich hinter einem Level der Union.

Am Anfang solltet ihr daher zusehen, euren Union-Level zügig zu steigern. Das geht am besten mit der Hauptgeschichte, aber auch mit den Dailys könnt ihr täglich viele Erfahrungspunkte für die Union sammeln.

Ein paar sehr gute Möglichkeiten, das Union-Level zu steigern, sind:

Tägliche Aktivitäten (1.500 Union EXP)

Quests (150 bis ca. 2.000 EXP)

Einsetzen von Wavesplates (450 EXP pro Einsatz, 500 beim ersten Mal)

Ziehen von Charakteren oder Waffen (10 bis 40 EXP pro Zug, EXP je nach Seltenheit)

Weltbosse (450 EXP, beim ersten Mal 500 EXP)

Abschluss eines Tacet-Felds (450 EXP)

Wöchentliche Bosse (450 EXP)

Meilensteine (100 EXP pro Meilenstein)

Beachtet, dass wir keine Garantie auf Vollständigkeit geben. In Zukunft werden weitere Aktivitäten hinzukommen, die euch Erfahrungspunkte für die Union geben werden.

Jedes Echo sammeln, wo ihr sie auch finden könnt

Echos sind Ausrüstungsgegenstände, mit denen eure Charaktere ausgestattet werden können und die eine ganze Reihe von Verstärkungen verleihen können. Jedes Echo ist außerdem mit einer Fähigkeit verbunden, die von einfachem Schaden bis zur Verstärkung des Teams reicht. Diese Werte werden zufällig bestimmt.

In Wuthering Waves hat jeder Gegner in der Spielwelt eine Chance, ein Echo fallen zu lassen. Das Problem ist jedoch, dass dies nur zufällig geschieht. Denn ihr müsst nicht nur Glück haben, dass ein Gegner ein Echo fallen lässt, sondern auch ein Echo mit guten Werten. Das macht auch den Reiz des RNG-Systems aus, nimmt aber auch viel Zeit in Anspruch, weil man nicht gezielt farmen kann.

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, jeden Tag alle Echos zu sammeln, die ihr finden könnt. Denn später könnt die Echos auch in bessere Versionen umwandeln. Dafür müsst ihr aber genügend von den Teilen sammeln. Da sich die Verstärkungen und Boni der Echos lohnen, solltet ihr jeden Gegner besiegen, der euch in der Spielwelt über den Weg läuft.

Alle derzeit verfügbaren Charaktere in Wuthering Waves: Hier findet ihr alle Charaktere in Wuthering Waves aufgelistet, die spielbar sind. Außerdem erklären wir euch, wie ihr alle Charaktere im Spiel bekommen könnt: Wuthering Waves: Alle Charaktere und wie ihr sie bekommt