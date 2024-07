Tarisland will eure Wartezeit reduzieren, doch statt zu spielen laggt ihr euch jetzt durch die Map

Das MMORPG Tarisland wollte seinen Spielern etwas Gutes tun und die Wartezeiten reduzieren. Doch statt kürzere laggen die Spieler sich jetzt durch die Welt.

Was war der Plan? Die Entwickler von Tarisland wollten den Spielern helfen, die Wartezeiten zu reduzieren. Gerade bei älteren Inhalten oder in Regionen wie Lateinamerika, in denen es nicht so viele Spieler gibt, beschwerten sich zuvor immer wieder Spieler über die Warterei.

Die Entwickler wollten den Spielern eigentlich nur helfen und verbanden kurzerhand die Server in Europa, Amerika und Lateinamerika miteinander. Was vorerst gut klingt, sorgte aber für den größten Shitstorm seit Veröffentlichung des neuen MMORPGs.

3 Stunden Shitstorm bis zur Änderung

Warum gab es einen Shitstorm? Eigentlich wollten die Entwickler einfach nur, dass alle Spieler miteinander in Dungeons, Raids und PvP kommen können. Doch für Spieler in Europa bedeutete das wohl, dass fortan die Server wohl in Amerika gehostet werden.

Bereits kurz nach dem Update begannen sich etliche Spieler über schlechte Pings zu beschweren. Außerdem zerstörte das Update die Namen vieler Spieler, weil wohl die Sonderzeichen beim Server-Transfer nicht richtig übernommen wurden.

Die Pings für Spieler aus Europa waren konstant im Bereich 100–200 ms, wie Nutzer auf dem Discord von Tarisland berichten. Das Update war erst gar nicht angekündigt worden, als dann die Community Managerin Jeya veröffentlichte, was die Entwickler getan hatten, begann ein großer Shitstorm.

Die Entwickler fragen nach Feedback und bekommen es: In der Ankündigung der Community Managerin Jeya auf Discord erklärte sie, dass die Entwickler auf das Feedback der Community hören würden, was das Thema kürzere Wartezeit im Vergleich zu besseren Pings betreffe.

Das Feedback ließ nicht lange auf sich warten und der Post mit der Ankündigung erhielt hunderte Daumen nach unten. Zudem sammelten die Beiträge zum Thema über 2.000 Nachrichten an.

Wie ist die Sache ausgegangen? Nicht einmal 4 Stunden später meldete sich die Community Jeya zurück und entschuldigte sich bei den Spielern.

Sie verkündete auf Discord: „Wir sind Ihnen sehr dankbar für all Ihre Rückmeldungen. Wir entschuldigen uns zutiefst für alle Unannehmlichkeiten. […] Wir werden eine Serverwartung vom 26. Juli 2024 03:00 bis 26. Juli 2024 06:00 durchführen, um euer Spielerlebnis zu verbessern. Außerdem wird das Problem mit der Anzeige von Charakter-Nicknames und dem Netzwerk angegangen und behoben.“

Inzwischen sind die Pings der Spieler in Europa wieder normal niedrig. Als Entschädigung erhielten alle Spieler 600 Zeitreise Token per Ingame-Post, die sie für Dinge wie Mounts, kosmetische Items und Silber kaufen können.