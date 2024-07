Im MMORPG Tarisland gab es schon wenig zu tun, doch das neue Update soll euch noch mehr Zeit sparen

Was ist das für ein neues Event? Vom 20. bis zum 26. Juli 2024 wird Tarisland ein neues Event ins Spiel bringen. Das Event soll „Tata Festival“ heißen und widmet sich wohl dem Tata-Stamm im Spiel. Wie beim letzten Event warten wohl wieder einige Belohnungen auf die Spieler in Form von Kostümen und Anhängern.

Ein wichtiges Feature ist auch, dass man die Belohnungen von angefangenen, aber nicht abgeschlossenen Tagen in Tarisland jetzt auch im Nachhinein erhält. Bislang war es so, dass Spieler, die an einem Tag nicht alles schafften, einen Nachteil gegenüber denen hatten, die sich gar nicht einloggten.

Was wird noch verändert? Tarisland erhält mit dem neuen Patch auch seine erste Aufhol-Mechanik für neue Spieler. Diese können jetzt bereits durch die Hauptmissionen an brauchbare Ausrüstung kommen und auch die bisherigen Aufhol-Missionen sollen leichter werden.

Auch an anderer Stelle möchten die Entwickler es den Spielern etwas leichter machen. Die Anzahl an Schicksals-Münzen, die man für allerlei Dinge wie Silber, Embleme, Ausrüstungsmarken und mehr ausgeben kann, wird ebenfalls erhöht. Außerdem soll man die Münzen aus dem Arkanen Reich dort nun auch einlösen können.

Was ist das für ein Update? Die Entwickler von Tarisland werden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 03:00 Uhr bis 06:00 Uhr die Server herunterfahren und das Spiel aktualisieren.

