Tarisland: Die 9 Klassen im Guide und an welche WoW-Spezialisierungen sie erinnern

Da sich Tarisland in vielen Bereichen stark von World of Warcraft inspirieren lässt, erfahrt ihr hier zudem, ob es für die Archetypen aus Tarisland im großen Vorbild WoW vergleichbare Klassen gibt.

Am 21. Juni 2024 gehen die Server des Free2Play-MMORPGs Tarisland online. Falls ihr noch nach Infos zum Release, Pre-Download, System-Voraussetzungen und anderen Basics sucht, schaut hier vorbei . In diesem Artikel fasst MeinMMO euch alles Wissenswerte zu den neun Klassen zusammen.

Wenn Tarisland am 21. Juni 2024 startet, habt ihr die Wahl zwischen neun Klassen und 18 Spezialisierungen. MeinMMO stellt euch die verschiedenen Archetypen vor und verrät, ob es vergleichbare Gegenstücke in World of Warcraft gibt.

