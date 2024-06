Tarisland: Wie lange dauert es, das höchste Level zu erreichen? Alles Wichtige zu Maximalstufe und Level-Caps

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Vergleichbar dürfte der Level-Aufwand auch in den kommenden Tagen ausfallen. Sobald der Weg zu Stufe 40 frei ist, sollte es leicht möglich sein, einen Charakter an einem Tag auf die Maximalstufe zu bringen.

Wie lange dauert das Leveln? Wer das Prozedere kennt und Dialoge wegklickt, kann einen Charakter durch Quests und Story-Fortschritte in weniger als einer Stunde auf Stufe 20 bringen. Entsprechend gab’s am Launch-Tag einige Spielende, die bereits vier oder fünf Klassen auf die maximale Serverstufe gebracht haben.

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to