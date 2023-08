Tarisland: Chinesische Alternative zu WoW zeigt im neuen Trailer wunderschöne Gebiete und spannende Kämpfe

Mit Find Your Next Game wollen wir von MeinMMO euch zusammen mit unseren Kollegen von GameStar und GamePro neue Spiele vorstellen und persönliche Gaming-Geschic...

Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2023 mit der Opening Night Li...

Im Trailer zeigt sich das Spiel in grafisch schön gestalteten Szenen. Gezeigt werden liebevoll designte Gebiete wie zum Beispiel eine kleine Stadt versteckt in der Krone eines riesigen Baumes, eine fliegende Stadt über den Wolken oder eine weite Ebene voller Berge.

Das MMORPG Tarisland kündigt in seinem neusten Trailer die zweite Runde der closed Beta an. Das Spiel erinnert grafisch stark an WoW und möchte zur Free2Play Alternative werden.

