Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2023 mit der Opening Night Live am 22. August, bevor sich dann die Türen der Messe am 23. August für die Presse und am 24. August für die Öffentlichkeit öffnen. Vor Ort können dann wieder die neuesten Spiele angezockt und die Stände von vielen Publishern und Entwicklern besucht werden. Natürlich sind auch die ein oder anderen Goodies zu ergattern.