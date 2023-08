Neuer Shooter kommt nächste Woche auf Steam: 3 Gründe, warum er richtig gut wird und 3, warum nicht

Der neue Free2Play-Shooter Synced will mit ganz neuen Mechaniken das Genre aufmischen. Nach einer eher fragwürdigen ersten Vorstellung hat sich der Shooter neu erfunden und sieht jetzt richtig gut aus. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus durfte ihn auf der gamescom 2023 (erneut) spielen. Völlig überzeugt ist er aber noch nicht.

Was ist das für ein Shooter?

Synced wurde schon 2021 angekündigt mit dem Versprechen, dass es so etwas vorher noch nie gegeben habe.

Die Idee am Shooter: Naniten bedrohen in einem dystopischen Setting die Menschheit. Ihr habt die Macht, diese kleinen Bots zu beherrschen und könnt sie als „Nanos“ manifestieren, starke Begleiter mit besonderen Fähigkeiten.

Vom Gameplay her erinnert der Shooter sonst stark an Destiny. Es gibt allerdings keine „Open World“, sondern mehrere Aufgaben auf verschiedenen Maps, die mal offener und mal schlauchiger sind. Ihr spielt entweder rein im PvE oder im PvEvP: Solo oder im Team aus bis zu 3 Spielern.

Synced erscheint am 9. September für den PC und wird vollkommen Free2Play. Ein Release für PS5 und Xbox steht später an. Im Spiel selbst gibt es einen Battle Pass sowie einen Shop, in dem ihr nach aktuellen Infos Kosmetika und neue Charaktere kaufen könnt. Die genaue Monetarisierung wird noch entscheiden.

So spielt sich Synced: Im Kern ist Synced ein klassischer PvE-Shooter. Das Gameplay ist recht leicht erklärt: Ich starte eine Mission, bekomme ein kurzes Briefing und folge dann den Anweisungen im Hub.

Die Aufgaben laufen in den Missionen, die ich aus dem gamescom-Event als auch aus der Beta kenne, meist ähnlich ab. Gegner killen, Loot aufsammeln und am Ende einen großen Boss klatschen.

Im optionalen PvEvP-Modus gibt es dann noch andere Teams, gegen die man antritt. Wer am Ende die meisten Punkte hat (oder als letztes steht), gewinnt. Den Modus braucht es aber überhaupt nicht, denn das wirklich spannende ist das reine PvE.

Mein Kollege Christian Fritz Schneider von der GameStar hat ebenfalls schon gezockt und ist nach dem Anspielen ähnlich ratlos wie ich:

Ein robuster Shooter mit coolen, frischen Features

Synced bietet einige Mechaniken, die ich so aus einem Shooter nicht oder zumindest nicht so ausgebaut kenne. Drei Faktoren machen das Spiel für mich jetzt schon richtig gut:

Nanos und Charaktere sind eine coole Mechanik und erlauben viele Kombinationen aus Spezialisten und Skills Das Gunplay macht Laune, es sind auch sehr abgefahrene Waffen dabei Das Spiel ist eingängig und kurzweilig: Man kommt schnell rein und eine Runde ist nach 10-30 Minuten zu Ende

Die Idee ist, sich seinen eigenen Spielstil zusammenzubauen, quasi ein eigenes „Loadout.“ Beim Testen konnte ich aus einem von 6 verschiedenen „Läufern“ mit dutzenden unterschiedlichen Waffen, besonderen Perks und einem von 4 „Nanos“ auswählen. Je nach Läufer und Nano ergänzen sich die Fähigkeiten zu bestimmen Spielstilen:

ein Nano etwa ist ein reiner Fernkämpfer, ein weiterer stellt einen Schild auf, wieder ein anderer deckt Gegner auf

Nanos greifen entweder direkt ins Spielgeschehen ein oder stecken „am Arm“ des Spielers, wo sie ihm passive Boni verleihen

vor allem im Koop kann man so perfekt mit Freunden überlegen, wer wie spielt und auf welche Weise man eine Mission am besten angehen kann, um sich zu ergänzen

Die schiere Auswahl an Waffen ist ein Punkt, den ich mit am besten finde. In klassischen Unterteilungen wie Sniper, LMG und Schrotflinte gibt es das Standard-Arsenal, aber auch völlig abgefahrene Waffen wie ein Scharfschützen-Gewehr, das schwarze Löcher schießt.

Gespielt wird in Runden, die grob zwischen 10 und 30 Minuten dauern. An bestimmten Stationen lassen sich Upgrades für die laufende Runde kaufen, was zu übertriebenen Synergien führen kann, wie man es von solchen „Roquelite“-Ansätzen kennt. Gegner können aber auch permanente Perks zur Anpassung des Charakters fallen lassen.

Ich hatte wirklich viel Spaß, schon in der Beta. Für mich und Kollege Maik Schneider ist Synced ein richtig guter Shooter, vor allem, nachdem die erste Ankündigung und auch das erste Gameplay ziemlich lahm aussahen.

Als wir dann das erste Mal selbst Hand anlegen durften, war aber bereits zu spüren, dass hier ein solider Shooter entsteht:

Will zu viel, bietet zu wenig

Trotzdem zweifle ich noch daran, ob das Spiel wirklich ein großer Hit wird. Ich bin mir sicher, dass Synced mehr als nur ein paar Hundert Leute anziehen wird, die es sich einfach mal ansehen. Immerhin ist es Free2Play.

Vor allem Spezialisten und Tüftler werden hier viel Zeit verbringen wollen. Das war schon in The Cycle ähnlich, wo man sich austoben und immer tiefer in die Mechaniken eintauchen konnte, um deutlich besser zu werden. Genau das steht Synced aber im Weg.

Das Spiel richtet sich mit eher kurzen Runden und der Auswahl an Charakteren und Waffen meiner Einschätzung nach eher an Casuals. Darum sehe ich einige Gründe, die den Erfolg von Synced behindern könnten:

Alle Systeme sind sehr komplex. Wer alles sehen will, muss sich mit dem Spiel beschäftigen. Als Casual sieht man nur wenig. Für Hardcore-Spieler fehlt aber einfach der Wiederspielwert. Die Missionen ähneln sich alle sehr und sie sind irgendwann schlicht keine Herausforderung mehr. Der PvP-Modus ist eigentlich überflüssig, das PvE ist alles, was man von Synced braucht.

Gerade PvP ist vermutlich für die Experten gedacht, aber hier prophezeie ich große Probleme mit toxischen Gegnern und Cheatern. Das ist das Los von jedem Free2Play-Shooter und auch Synced wird darunter leiden.

Wenn die Entwickler, NExT Studios, aber das PvP komplett streichen und sich stattdessen darauf fokussieren, einen coolen PvE-Shooter zu schaffen, vielleicht sogar Destiny oder The Division mit einer Open World Konkurrenz machen, sehe ich in Synced großes Potential.

Ich wünsche dem Spiel tatsächlich einen bedeutenden Erfolg, allein, weil ich sehen will, was daraus werden kann. Um abends ein wenig mit Freunden zu spielen, ist der Shooter eigentlich ideal.

