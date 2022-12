Synced ist ein kommender Loot-Shooter auf Steam, in dem Menschen gegen böse Maschinen kämpfen. Noch 2022 startet in Synced eine Open Beta.

Synced ist ein kommender Loot-Shooter mit Roguelite-Elementen auf Steam, in dem Menschen in einer apokalyptischen Zukunft gegen böse Maschinen kämpfen. Euch stehen 6 verschiedene Spielcharaktere, sogenannte „Läufer“ zur Verfügung. Im Game sammelt ihr Loot, um eure Waffen und Ausrüstung mithilfe von Mods immer weiter zu verbessern. Ab dem 10. Dezember 2022 bis zum 23. Januar 2023 könnt ihr schon die Open Beta zum Game spielen. Ein konkretes Release-Datum wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Auch wenn das Spiel zuerst nur für die Plattform PC verfügbar sein soll, sind spätere Konsolenversionen bereits geplant.

