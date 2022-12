Offenbar kommt das Spielejahr 2022 jetzt doch noch so richtig in Fahrt: Neues Koop-Game ist einen Tag auf Steam, hat direkt 107.000 Spieler

Besonders das Free2Play-Modell macht den Titel extrem interessant – jeder kann sich von den innovativen Ansätzen überzeugen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Sollte Synced im Mid- und Endgame nachlassen, kann man es getrost in der Steam-Bibliothek vergammeln lassen.

Tiefe von The Division: Synced bietet umfassende Möglichkeiten der Anpassungen und viele Komponenten setzen am Ende euren Build zusammen. Dazu kommen zufällige Aspekte, die sich in jedem Run etwas verändern.

Synced ist ein neues Free2Play-Game und startet am 10. Dezember seine Beta auf Steam. Es ist im Kern ein Roguelite-Spiel in Form eines Loot-Shooters mit Koop- und PvP-Anteilen. MeinMMO durfte bereits ein paar Stunden über die Server randalieren. Mit dabei war Redakteur Maik Schneider, der schon nach dem Tutorial respektvoll nicken musste.

Insert

You are going to send email to