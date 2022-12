Neues Koop-Game ist einen Tag auf Steam, hat direkt 107.000 Spieler

Bereits die Beta zu Warhammer 40.000: Darktide hatte tausende Spieler auf Steam. Jetzt startete das Game beim Launch nochmal mit einer gewaltigen Spieleranzahl auf der Plattform durch: Rund 107.000 Spieler zockten Darktide zum Release.

Am 30. November 2022 launchte der neue Teil „Darktide“ des Fantasy-Universums „Warhammer“. Bei dem Spiel handelt es sich um einen blutigen Koop-Shooter, der in einer düsteren Dystopie-Welt spielt.

Worum geht es in Darktide? Der Spieler agiert im Namen des Inquisitors und kämpft mit bis zu 3 weiteren Personen als imperiale Soldaten gegen das Chaos und seine Anhänger, um am Ende die Kontrolle über die Makropolstadt Tertium zu gewinnen.

Hier seht ihr den Launch-Trailer zu Warhammer:

So erfolgreich ist Darktide zum Launch auf Steam

Wie sind die aktuellen Spielerzahlen auf Steam? Laut der Analysewebsite SteamCharts erreichte das Spiel am 30. November 2022 seinen bisher größten Höhepunkt an Spielerzahlen mit 107.450 Spielern (Stand: 01. Dezember 2022, via SteamCharts).

Bereits in der Beta lockte Darktide 78.000 Personen in das Game. Zum Release stieg die Spielerzahl damit noch einmal deutlich an.

Wie bewerten Spieler Darktide? Auf Steam fällt die Bewertung des Spiels größtenteils positiv aus. Von den insgesamt 25.475 Reviews bestehen 73 % aus guten Wertungen von den Spielern (Stand: 01. Dezember 2022, via Steam).

Wie viel kostet Darktide auf Steam? Ihr bekommt das Game aktuell für 39,99 € auf der Spieleplattform. Möchtet ihr die „Imperial Edition“ mit den zusätzlichen Inhalten, Spiele-Soundtrack und einem DLC, bekommt ihr diese für 59,99 €.

