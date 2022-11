Riot Games arbeitet an einem MMORPG zu League of Legends. Doch was ist bisher zu dem Spiel bekannt? Wir fassen euch alles Wichtige zusammen.

Das Spielstudio Riot Games arbeitet aktuell an einem MMORPG, das im LoL-Universum verortet ist. Ein Name ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden, ebenso wie ein mögliches Release-Datum. Vor dem Jahr 2024 wird das Spiel jedoch wahrscheinlich nicht erscheinen. Auch zum Gameplay wurden bis jetzt

Das Spielstudio Riot Games arbeitet aktuell an einem MMORPG, das im LoL-Universum verortet ist. Ein Name ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden, ebenso wie ein mögliches Release-Datum. Vor dem Jahr 2024 wird das Spiel jedoch wahrscheinlich nicht erscheinen. Auch zum Gameplay wurden bis jetzt kaum Infos veröffentlicht. Jedoch sollen im Endgame des MMORPGs Dungeons und Raids eine wichtige Rolle spielen.

Insert

You are going to send email to