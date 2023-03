Der Chef vom „League-of-Legends-MMORPG“ tritt zurück, verlässt Riot

Das MMORPG zu League of Legends wird sehnsüchtig erwartet. Doch der Chef tritt zurück – und verlässt Riot komplett.

Wer nach neuen, großen MMORPGs sucht, der hatte in den letzten Jahren eher weniger zu lachen. Ein Hoffnungsträger ist dabei das „League of Legends“-MMORPG, das als eines der ambitioniertesten MMORPG-Projekte überhaupt gilt. Jetzt müssen Fans aber einen Schlag hinnehmen – denn der Chef des Projekts, Greg “Ghostcrawler” Street, verlässt Riot, noch bevor das MMORPG fertig ist.

Wer ist Greg Street? Greg Street dürfte vor allem vielen alten Veteranen von World of Warcraft ein Begriff sein, denn als „Ghostcrawler“ war er lange Jahre für Blizzard an der Entwicklung von WoW beschäftigt. Er war damals der Lead Systems Designer während der Ära von Wrath of the Lich King und Cataclysm und war vor allem für seinen recht offenen Umgang mit der Community bekannt. Vor knapp 9 Jahren wechselte er dann zu Riot und war lange Zeit für League of Legends zuständig. In den letzten 3 Jahren davon stellte er das Team für das kommende „LoL-MMOPRG“ zusammen und übernahm dort die Leitung.

Warum verlässt Street das Unternehmen? Nach einigen Wochen der Funkstille, erklärte Street am 7. März auf Twitter, dass er Abschied von Riot Games nimmt. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe, denn es sei eine „Mischung aus professionellen und persönlichen Überlegungen“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Offenbar gab es einige Todesfälle in seiner Familie, weshalb er „näher bei der überlebenden Familie“ sein möchte.

Für das LoL-MMO sieht Street auch weiterhin eine gute Zukunft voraus. Dazu sagte er nämlich:

Ich sagte von Anfang an, dass es ein langer Weg sein würde, ein League-of-Legends-MMO zu bauen, das eurer würdig ist. Der wichtigste Job, den ich daran verrichten konnte, war es, ein fantastisches Team zu bauen und während ich versuche, bescheiden zu bleiben, werde ich mit diesem Team immer angeben! Das MMO befindet sich in guten Händen und es ist die richtige Zeit, um die Zügel für die nächste Phase weiterzugeben.



Ich plane, auch weiterhin in der Spieleentwicklung zu bleiben und mir wurden bereits ein paar spannende Möglichkeiten präsentiert. Und ich werde mit euch allen sein und das Riot-MMO spielen, wenn es erscheint.

Wo arbeitet Greg Street künftig? Bisher hat Street noch nicht verraten, wo er künftig arbeiten wird – auch wenn viele WoW-Veteranen hoffen, dass er wieder zu seiner einstigen Heimat zurückkehrt. Es dürfte aber sicher nicht lange dauern, bis er selbst verrät, wo er künftig unterkommen wird.