LoL: Riot Games hat die größte Krise seit Jahren überwunden, weil sie einfach auf die Spieler gehört haben

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was Riot Games in Zukunft plant, könnt ihr hier lesen: LoL überarbeitet endlich die Kosten der Champions – Mit diesen Preisen müsst ihr in Zukunft rechnen

Wie steht ihr zu dem Weg, den Riot seit kurzem geht? Habt ihr Ideen und Kommentare zu League of Legends, dann schreibt sie uns in die Kommentare.

Was meint die Community dazu? Die Spieler zeigen Verständnis für die Entwickler, die gerade eine harte Zeit durchleben. Sie können sich zudem auch mit den Entwicklern im Dialog befinden und die Ideen finden Gehör (via reddit ).

Die Entwickler von League of Legends hatten einen harten Start in die Saison. Sie haben zuletzt sogar den letzten Patch gelöscht und das gesamte Spiel auf den Stand von Jahresbeginn zurückgesetzt . Es hat jedoch gerade mal anderthalb Monate seit Seasonstart gedauert, bis sie sich wieder gefunden haben.

Um was für eine Krise handelt es sich? Zu Beginn der 13. Season von League of Legends hat Riot Games seine Spieler eins ums andere Mal enttäuscht. Die Entwickler mussten sich erklären, wieso LoL gerade zu Beginn der 13. Season schlecht dasteht. Es sollen viele Mitarbeiter gekündigt haben und das führte zu einigen Problemen:

League of Legends hat seit Seasonstart ein Problem nach dem anderen gezeigt. Doch die Entwickler von Riot Games haben sich in den Austausch mit Spielern gesetzt. Durch klare Kommunikation und Offenheit ebnen sie den Weg für die Zukunft.

