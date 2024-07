LoL Swarm: Tier List der besten Champions

Der neue PvE-Modus Swarm in League of Legends hat insgesamt 9 verschiedene Champions. Wir von MeinMMO zeigen euch in unserer Tier List, welche Champions am stärksten sind. Dazu gibt es eine kurze Beschreibung, was sie so gut macht.

Der neue PvE-Modus Schwarm oder auch Swarm ist am 17. Juli gemeinsam mit dem neuen Champion Aurora erschienen. In diesem Modus, der stark an beliebte Hits wie Vampire Survivors erinnert, kämpft ihr alleine oder mit bis zu drei Freunden gegen eine riesige Horde von Monstern.

Bei jedem Run entscheidet ihr euch für einen von neun Champions, um mit diesem in den Kampf zu ziehen. Welche Champions hierbei die beste Wahl für euch sein könnten, zeigt euch unsere Tier List.

Wie ist die Tier List entstanden? Wir haben Quellen wie mobalytics, dotesports und unsere eigenen Erfahrungen in der Redaktion abgeglichen und so ein Ranking erstellt.

S-Tier: Yasuo, Xayah und Leona

Yasuo

Yasuo ist im Early Game nicht der stärkste Champion, wird jedoch im späteren Verlauf umso stärker. Mit diesem Champion solltet ihr unbedingt viel in Bewegung bleiben.

So schaltet ihr ihn frei: Um Yasuo in Swarm spielen zu können, müsst ihr zunächst Bel’Veth auf dem Unterirdischen Labor besiegen.

Die besten Waffen für Yasuo:

Yasuos Waffe: Die Aufwertung der Waffe des Champions für zusätzlichen Schaden

Ani-Mines : Lässt zeitlich abgestimmte explosive Geschosse fallen, die für großen Flächenschaden sorgen

: Lässt zeitlich abgestimmte explosive Geschosse fallen, die für großen Flächenschaden sorgen Bunny Crossbow : Schießt Pfeile in eine zufällige Richtung ab. Die Pfeile durchbohren ihr Ziel bei einem kritischen Treffer

: Schießt Pfeile in eine zufällige Richtung ab. Die Pfeile durchbohren ihr Ziel bei einem kritischen Treffer Wirbelnde Schlitzer: In einem Kreis bewegende Rasierklingen, die Schaden verursachen und Gegner zurückwerfen

Echoing Batblades : Feuert durchschlagende Geschosse ab

Xayah

Um Xayah überhaupt freischalten zu können, müsst ihr bereits einiges an Zeit investieren. Es überrascht dementsprechend nicht, dass sie zu den stärkeren Champions in Swarm gehört.

So schaltet ihr Xayah frei: Auch wenn Xayah zu den S-Tier Champions gehört, müsst ihr einiges tun, um sie überhaupt spielen zu können. Um Xayah freizuschalten, müsst ihr insgesamt 20 Bel’Veth Prüfungen auf der Schwierigkeitsstufe schwer meistern.

Die besten Waffen für Xayah:

Xayahs Waffe: Die Aufwertung der Waffe des Champions für zusätzlichen Schaden

Bunny Crossbow : Schießt Pfeile in eine zufällige Richtung ab. Die Pfeile durchbohren ihr Ziel bei einem kritischen Treffer

: Schießt Pfeile in eine zufällige Richtung ab. Die Pfeile durchbohren ihr Ziel bei einem kritischen Treffer Bunny Repetiergeschütz: Verursacht Flächenschaden über Zeit in einem Kegel

Bunny Mega Blast : Schießt Orbitalschläge auf zufällige Gegner ab

: Schießt Orbitalschläge auf zufällige Gegner ab UwU Blaster: Feuert schnell Lasergeschosse auf den nächstgelegenen Gegner

Leona

Leona ist ein starker Tank und ihr schaltet sie verhältnismäßig schnell im Spiel frei. Im Late Game werdet ihr mit dem richtigen Build nicht mehr allzu schnell besiegt, was sie auch zu Beginn schon zu einer guten Wahl macht.

So schaltet ihr Leona frei: Auch Leona müsst ihr erst als spielbaren Champion freischalten. Hierfür müsst ihr die Waffe Sengender Kurzbogen auf Stufe 2 aufwerten.

Die besten Waffen für Leona:

Leonas Waffe: Die Aufwertung der Waffe des Champions für zusätzlichen Schaden

Lichtfeld: Fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu, der mit euren maximalen Lebenspunkten skaliert

Iceblast Armor : Blockt Schaden und friert umstehende Gegner ein. Der Schaden skaliert mit Rüstung und maximaler Gesundheit

: Blockt Schaden und friert umstehende Gegner ein. Der Schaden skaliert mit Rüstung und maximaler Gesundheit Vortex Glove : Feuert einen rotierenden Strom von Geschossen ab

: Feuert einen rotierenden Strom von Geschossen ab Wirbelnde Schlitzer: In einem Kreis bewegende Rasierklingen, die Schaden verursachen und Gegner zurückwerfen

A-Tier: Illaoi, Riven und Briar

Illaoi

Illaoi ist vor allem gut geeignet, wenn ihr schnell leveln wollt. Gerade ihre ultimative Fähigkeit macht sie unglaublich stark, da ihr mit dieser Mini-Bosse schnell besiegen könnt.

So schaltet ihr Illaoi frei: Auch den Champion Illaoi habt ihr nicht von Beginn an freigeschaltet. Um diesen Champion nutzen zu können, müsst ihr Lichtfeld auf Stufe 4 aufwerten.

Die besten Waffen für Illaoi:

Illaois Waffe: Die Aufwertung der Waffe des Champions für zusätzlichen Schaden

Iceblast Armor : Blockt Schaden und friert umstehende Gegner ein. Der Schaden skaliert mit Rüstung und maximaler Gesundheit

: Blockt Schaden und friert umstehende Gegner ein. Der Schaden skaliert mit Rüstung und maximaler Gesundheit Lichtfeld: Fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu, der mit euren maximalen Lebenspunkten skaliert.

Statikks Schwert: Feuert einen Blitzschlag ab, der zwischen den Gegnern mit der höchsten absoluten Lebenspunktezahl hin und her springt.

Vortex Glove : Feuert einen rotierenden Strom von Geschossen ab.

Riven

Auch Riven gehört zu den Champions, in die ihr einiges an Zeit investieren müsst, um sie überhaupt spielen zu können. Der Aufwand lohnt sich aber, denn Riven ist nicht nur einfach stark, sondern bringt auch einen Schild mit, mit dem ihr Schaden abwenden könnt.

So schaltet ihr Riven frei: Um Riven freizuschalten, müsst ihr Rek’Sai auf der Schwierigkeitsstufe „schwer“ besiegen.

Die besten Waffen für Riven:

Rivens Waffe: Die Aufwertung der Waffe des Champions für zusätzlichen Schaden

Klingerang: Projektil-Wurfwaffe, die nach einer Aufwertung beträchtlichen AoE-Schaden an einer Vielzahl von Feinden auf einmal verursachen kann

Wirbelnde Schlitzer: In einem Kreis bewegende Rasierklingen, die Schaden verursachen und Gegner zurückwerfen

Iceblast Armor : Blockt Schaden und friert umstehende Gegner ein. Der Schaden skaliert mit Rüstung und maximaler Gesundheit

: Blockt Schaden und friert umstehende Gegner ein. Der Schaden skaliert mit Rüstung und maximaler Gesundheit Lichtfeld: Fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu, der mit euren maximalen Lebenspunkten skaliert

Briar

Briar ist nicht auf allen Maps die optimale Wahl, aber trotzdem ein starker Champion. Es gibt eine Map, auf der der Champion allerdings besonders stark ist: das unterirdische Labor. Für diese Map ist Briar eine ausgezeichnete Wahl.

So schaltet ihr Briar frei: Um Briar freizuschalten, müsst ihr zunächst den gleichnamigen Boss besiegen. Das könnt ihr auf Die Außenbezirke machen. Der Schwierigkeitsgrad ist hierbei nicht entscheidend.

Die besten Waffen für Briar:

Briars Waffe: Die Aufwertung der Waffe des Champions für zusätzlichen Schaden

Ani-Mines : Lässt zeitlich abgestimmte explosive Geschosse fallen, die für großen Flächenschaden sorgen

: Lässt zeitlich abgestimmte explosive Geschosse fallen, die für großen Flächenschaden sorgen Anti-Shark Sea Mine : Feuert Sprengstoff ab, der zwischen den Gegnern hin- und herspringt

: Feuert Sprengstoff ab, der zwischen den Gegnern hin- und herspringt Wirbelnde Schlitzer: In einem Kreis bewegende Rasierklingen, die Schaden verursachen und Gegner zurückwerfen

Statikks Schwert: Feuert einen Blitzschlag ab, der zwischen den Gegnern mit der höchsten absoluten Lebenspunktezahl hin und her springt

B-Tier: Seraphine und Jinx

Seraphine

Seraphine kann vor allem, wenn ihr mit Freunden gemeinsam spielt, ein starker Pick sein. Mit ihrer E könnt ihr sowohl euch als auch eure Freunde mit einem Schild versehen. Gerade zum Late Game hin könnt ihr ihre E fast konstant nutzen, was sie gerade in Gruppen zu einem starken Support macht. Im Solo schwächelt sie dafür etwas – hierfür eignen sich andere Champions besser.

So schaltet ihr Seraphine frei: Seraphine ist eine von zwei Charakteren, die ihr zu Beginn des Spiels direkt freischaltet.

Die besten Waffen für Seraphine:

Seraphines Waffe: Die Aufwertung der Waffe des Champions für zusätzlichen Schaden

Wirbelnde Schlitzer: In einem Kreis bewegende Rasierklingen, die Schaden verursachen und Gegner zurückwerfen

Iceblast Armor : Blockt Schaden und friert umstehende Gegner ein. Der Schaden skaliert mit Rüstung und maximaler Gesundheit.

: Blockt Schaden und friert umstehende Gegner ein. Der Schaden skaliert mit Rüstung und maximaler Gesundheit. Lichtfeld: Fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu, der mit euren maximalen Lebenspunkten skaliert

Vortex Glove : Feuert einen rotierenden Strom von Geschossen ab

Jinx

Gerade für eure ersten Runden und um in das Spiel reinzukommen, ist Jinx auf jeden Fall optimal. Sobald ihr aber ein paar Runden gespielt habt, sind andere Champions die bessere Wahl – vor allem, wenn ihr Solo spielt.

So schaltet ihr Jinx frei: Jinx ist neben Seraphine der zweite Champion, den ihr nicht freischalten müsst und direkt zum Start habt.

Die besten Waffen für Jinx:

Jinx’s Waffe: Die Aufwertung der Waffe des Champions für zusätzlichen Schaden

Bunny Crossbow : Schießt Pfeile in eine zufällige Richtung ab. Die Pfeile durchbohren ihr Ziel bei einem kritischen Treffer

: Schießt Pfeile in eine zufällige Richtung ab. Die Pfeile durchbohren ihr Ziel bei einem kritischen Treffer Bunny Repetiergeschütz: Verursacht Flächenschaden über Zeit in einem Kegel

Bunny Mega Blast : Schießt Orbitalschläge auf zufällige Gegner ab

: Schießt Orbitalschläge auf zufällige Gegner ab UwU Blaster: Feuert schnell Lasergeschosse auf den nächstgelegenen Gegner

C-Tier: Aurora

Aurora

Für Aurora müsst ihr ein bisschen Zeit investieren, um sie freizuschalten, jedoch überzeugt sie bisher nicht ganz mit ihren Fähigkeiten und ist im Vergleich zu anderen Champions eine schlechtere Wahl.

So schaltet ihr Aurora frei: Auch wenn Aurora zu den C-Tier-Champions gehört, müsst ihr sie erst freispielen. Hierfür müsst ihr 25 Minibosse auf der Schwierigkeitsstufe schwer besiegen.

Die besten Waffen für Aurora:

Auroras Waffe: Die Aufwertung der Waffe des Champions für zusätzlichen Schaden

Iceblast Armor : Blockt Schaden und friert umstehende Gegner ein. Der Schaden skaliert mit Rüstung und maximaler Gesundheit

: Blockt Schaden und friert umstehende Gegner ein. Der Schaden skaliert mit Rüstung und maximaler Gesundheit Lichtfeld: Fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu, der mit euren maximalen Lebenspunkten skaliert

Statikks Schwert: Feuert einen Blitzschlag ab, der zwischen den Gegnern mit der höchsten absoluten Lebenspunktezahl hin und her springt

Vortex Glove : Feuert einen rotierenden Strom von Geschossen ab

Swarm ist der neue PvE-Modus von League of Legends, der einem ganz anderen Spielprinzip folgt, als Fans sonst von Riot Games gewohnt sind. Was das eigentlich für ein Modus ist und warum er bei den Spielern bisher so gut ankommt, lest ihr hier: LoL: Riot zeigt neuen Modus und die Spieler freuen sich – „Das war’s dann wohl mit meiner Freizeit“