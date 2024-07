League of Legends hat endlich einen richtigen PvE-Modus und einen neuen Champion, der viel zu stark aussieht

Der neue League of Legends Patch 14.14 hat das Spiel um einen neuen Modus erweitert, der nur wenig mit MOBA zu tun hat. Außerdem gibt es einen neuen Champion, der auf den ersten Blick zu stark wirkt.

Was ist das für ein neuer Charakter? Der neue Charakter Aurora ist ein Midlaner, der sich auch auf der Top-Lane und im Jungle spielen lässt. Bei ihr dreht sich viel um Bewegung. Ihre Fähigkeiten geben ihr gute Mobility und viele Möglichkeiten, rechtzeitig abzuhauen.

Ihre ultimative Fähigkeit sperrt die Gegner in eine Art Schild ein und fügt ihnen Schaden zu, wenn sie ihn verlassen wollen. Wäre das nicht schon genug, kann sie sich stets am Rand auf die andere Seite teleportieren. So ist eigentlich kein Entkommen für die Gegner möglich. Im Kampf erinnert sie an eine Mischung aus Camile und Lee Sin, mit Fähigkeiten wie Ahri.

Wie finden die Spieler sie? In den YouTube-Kommentaren sind die Spieler sich schon fast sicher, dass der Champion zu stark sein wird. @dameshi279 schreibt dort: „Toll, ein weiterer Champion, den wir mindestens ein Jahr lang in jedem einzelnen Patch sehen werden.“

Auch @WhoseWho2701 hat eine Meinung zum neuen Champion: „Riot veröffentlicht einen Champion, um uns daran zu hindern, Ahri zu bannen“

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen PvE-Modus sehen:

Neuer PvE-Modus ist ganz anders als LoL

Was ist das für ein neuer PvE-Modus? In League of Legends hat das neue Update einen vollständig neuen Spiel-Modus gebracht, der an Vampire Survivors erinnert. Im neuen PvE-Modus Swarm kämpft ihr mit bis zu 3 Mitspielern gegen Horden von Gegnern.

Besonders ist, dass ihr euren Charakter nicht mit der Maus, sondern mit den WASD-Tasten steuert. Das ist so ungewöhnlich, dass die Entwickler sich entschieden, die Steuerung für alle erstmal unter den Charakter einzublenden.

Je länger ihr gegen die Horden durchhaltet, desto mehr Upgrades erhaltet ihr im Spiel. Diese verbessern die Fähigkeiten eures Charakters, geben ihnen neue Effekte oder lassen euren Champion Fähigkeiten von anderen lernen.

Nach 15 Minuten im Spiel erscheint ein Boss, den es zu besiegen gilt. Schafft ihr das, endet das Spiel und ihr erhaltet Münzen, mit denen ihr im Hauptmenü euren Charakter permanent verbessern könnt. Dadurch werdet ihr immer stärker und stärker.

Welche Champions darf man Spielen? Es gibt insgesamt neun Champions zur Auswahl. Mit dabei sind: Jinx, Seraphine, Leona, Illaoi, Briar, Yasuo, Riven, Xayah und der neue Champion Aurora. Die Champions funktionieren im Swarm-Modus jedoch anders als im normalen LoL.

Für den Modus gibt es auch eigene Quests, mit denen ihr weitere Upgrades und Verbesserungen freischalten könnt.

Euch stehen insgesamt fünf verschiedene Karten zur Verfügung. Um eine neue Karte freizuschalten, müsst ihr die vorherige Karte abschließen. Auch verschiedene Schwierigkeitsgrade stehen euch zur Verfügung.

