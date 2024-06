LoL zeigt seinen neuen PvE-Modus, bei dem ihr nur mit WASD laufen könnt

Ab und zu gibt es in League of Legends auch neue Game-Modes, die versuchen neben dem bekannten MOBA-Gameplay auch Abwechslung zu liefern. Letztes Jahr gab es Arena und dieses Jahr gibt es Swarm, einen Modus, der sich an einem Steam-Hit orientiert.

Was macht man in Swarm?

Swarm ist der neue PvE-Modus, der am 17. Juli auf die Live-Server kommt.

Mit bis zu vier Freunden kämpft ihr gegen Horden von Monstern, manchmal gegen Bosse.

Das Spiel erinnert mit seinem Upgrade-System und seinem Gameplay an Steam-Hits wie Vampire Survivors oder Brotato.

Die Champions und das visuelle Design orientieren sich an der Anima-Squad-Skin-Reihe, für die neue Champions im Zuge des Events Skins bekommen, darunter auch Aurora.

Auch vorherige Anima-Squad-Champions sollen im spielbaren Champion-Pool sein.

Nach dem Arena-Modus ist Swarm der nächste neue Modus, der seit langem wieder PvE ist. Das Besondere im Movement ist in dem Modus aber, dass ihr euch anstatt mit der Maus nur mit WASD bewegen könnt.

Den Trailer zum Event seht ihr hier:

Wir haben im Grunde ein ganz neues Spiel entwickelt

In einem Reddit-Post reagieren die Spieler auf den neuen Modus und die meisten sind positiver Dinge. In den Kommentaren bekommen wir sogar mehr Einblicke in den Modus selbst. Als der User FreezingVenezuelan sagt, der Modus sei eine Art Neben-Game, neben dem klassischen LoL, dann antwortet ihm sogar ein Mitarbeiter von Riot.

Aus technischer Sicht ist das wahrer, als du dir vorstellen kannst 😀 Wir haben im Wesentlichen ein brandneues Spiel in der League-Engine entwickelt, neue Steuerung, neues Design, neue Basis-KI usw. Das ist mit Sicherheit eine gewagte Wette! H23_G-Evo auf Reddit zum neuen Game Mode Swarm (Quelle: Reddit)

Viele der Spieler freuen sich auf den neuen Modus, eben weil er sich so stark vom klassischen LoL unterscheidet.

Piliro: Das war’s dann wohl mit meiner Freizeit.

dangledoodles: Hätte nicht erwartet, dass es so früh gezeigt wird, bin sehr gespannt darauf

Top-warrior: Ich liebe Spiele im Stil von Vampir-Survivors/Holocure, also bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel.

In den Kommentaren zum Reddit-Post gibt es noch zusätzliche Infos von Riot-Mitarbeitern. So habe man die Steuerung auf WASD umgesetzt, weil der Modus anders nicht richtig funktioniert hätte. Außerdem soll Swarm erstmal nur als limitierter Modus spielbar sein, nicht permanent. Was haltet ihr vom neuen Modus? Habt ihr Bock oder interessiert euch sowas nicht? Schreibt es in die Kommentare. Im Zuge des Events erwarten euch viele neue Skins: „Yuumi und Seraphine?“ – Fans von LoL finden die Auswahl des neuen Anima Squads „legendär“