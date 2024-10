LoL: Das Team von HandOfBlood steigt nicht in die LEC ein, versucht das, woran andere Twitch-Streamer gescheitert sind

HandOfBlood schaffte 2024 mit seinem Team Eintracht Spandau in League of Legends das, was er sich lange gewünscht hat. Doch nach dem Sieg der EMEA Masters war es länger still um das deutsche E-Sports-Team. Jetzt weiß man, wie es weitergeht, und die Idee erinnert an ein anderes deutsches Team von Twitch-Streamer.

Was ist Eintracht Spandau? Im November 2021 gründete der deutsche Twitch-Streamer HandOfBlood Eintracht Spandau, ein LoL-Team, das direkt in der deutschen Prime League mitspielte. Am Anfang lief es nicht sonderlich gut, doch in diesem Jahr konnte man einen guten Erfolg verbuchen.

Man wurde nicht nur deutscher Meister der Prime League, man wurde auch Meister der EMEA Masters, quasi der Champions League im europäischen LoL abseits der Topliga LEC.

Wie es danach weitergeht, war lange unklar. In einem aktuellen Video erklärt man aber den neuen Weg des Teams und der erinnert an das deutsche Team NNO.

Man geht den Streamer-Weg

Wie sieht die Zukunft von Eintracht Spandau aus? In einem aktuellen YouTube-Video erklären Christian Baltes, der Co-Geschäftsführer des Teams, und Kevin Westphal, der Leiter der E-Sport-Sparte des Teams, wie es mit dem LoL-Team weitergeht. Dabei stellen sie direkt zu Beginn klar, dass man nicht in die LEC geht.

Sie erklären, dass die Sponsoren stagnierten und auch die Zuschauerzahlen nicht zufriedenstellend wuchsen: Wir befinden uns in einem Ökosystem, das sportlichen Erfolg überhaupt nicht belohnt. Laut dem Video gab es in den drei Jahren, in denen das Team besteht, keinen wirtschaftlichen Erfolg.

Damit das Unternehmen länger aufrechterhalten bleibt, müsse man Kosten reduzieren.

Um das zu machen, will man sich mehr auf die Reichweite konzentrieren. Man will vom sportlichen Fokus auf einen Unterhaltungsfokus wechseln. Dabei will man sich auf Spieler fokussieren, die nicht nur als Profis arbeiten wollen, sondern auch als Twitch-Streamer oder Content-Creator.

Man bleibt in der Prime League, die Spieler sollen aber öfter live sein und dadurch nahbarer werden. Die Spieler werden weniger trainieren, dafür mehr streamen.

Am Ende kündigt man aber an, dass das Power-House des Teams, PowerOfEvil, weiterhin im Team bleiben wird.

Die Strategie hatte schon ein anderes deutsches Streamer-Team. Das Streamer-Team NNO ist lange Zeit eine ähnliche Strategie gefahren. Man setzte den Hauptfokus nicht auf den E-Sport, sondern weiterhin aufs Streamen. Doch als NoWay, Broeki, Karni, Agurin und Tolkin in die erste deutsche Liga aufgestiegen sind, gab es ein Problem.

Durch die eigenen Streams hatte man keine Zeit für die Liga und gründete ein Team aus anderen Spielern und verwaltete im Hintergrund das neue Team.

Doch letztendlich scheiterte das Projekt. Man hatte zu hohe Kosten, verdiente kaum Geld. Die 5 Streamer waren einfach nicht für organisatorische Aufgaben geeignet.

Könnte Eintracht Spandau den Fokuswechsel schaffen? Anders als NNO hat Eintracht Spandau eine ganze Organisation hinter sich. Man hat Leute, die sich um bürokratische Dinge, wie Verträge oder Versicherungen, kümmern.

Wie sich das Streamen und der Fokus auf den Content qualitativ im Spiel auswirken wird, muss man aber abwarten. Fakt ist, dass man laut dem Video weniger Zeit und Geld in den sportlichen Aspekt des Teams investieren wird als vorher. Auch in anderen europäischen Ländern verwalten Influencer LoL-Teams. Ein spanisches Team möchte sich jetzt ein neues Talent schnappen: LoL: Team eines Streamers will ein Talent aus den USA nach Europa holen – Würde damit Geschichte schreiben