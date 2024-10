LoL: Twitch-Streamer will ein Wunderkind nach Europa locken – Würde damit Geschichte schreiben

Europa hat es in League of Legends aktuell schwer. Die EU-Teams haben bei den aktuellen Worlds nicht wirklich performt. Nur G2 hat Potenzial gezeigt. Das Team des größten Twitch-Streamers aus Europa will jetzt aber auch in Konkurrenz treten und sich dafür wohl ein Wunderkind aus den USA holen.

Um welches Team geht es? Drei EU-Teams haben es zu den Worlds 2024 geschafft. Darunter auch MAD Lions KOI, ein Team, das zum Teil zu Ibai gehört, dem größten Twitch-Streamer Europas. Doch so richtig gut läuft es für das Team nicht.

Bei den Worlds 2024 flog das Team, ohne eine Begegnung zu gewinnen, schon in der Swiss Stage raus. Aufgeben will man aber nicht. Um sich gegen die Top-Teams aus Europa behaupten zu können, will man sich ein Wunderkind schnappen – und das ausgerechnet aus der US-Region.

Ein junges Wunderkind aus Kanada

Um welchen Spieler geht es? Jojopyun ist ein kanadischer Midlaner, der bis 2024 für Cloud9 gespielt hat. Mit Evil Geniuses trat er 2022 sogar bei den Worlds an und er hält den Rekord als jüngster Spieler, der jemals die LCS gewonnen hat. Er gilt als junges Wunderkind, da er großes Talent hat, obwohl er erst seit 2020 aktiv als Profi-LoL spielt.

Wie Dexerto berichtete, gab es zwischen Cloud9 und jojopyun Probleme, wodurch er aktuell ohne Team dasteht. Für Mad Lions KOI passt das eigentlich ziemlich gut, denn sie haben nach der schlechten Worlds Performance die Zusammenarbeit mit dem Midlaner Fresskowy gekündigt.

Laut Quellen der Esport-Seite Sheep Esports hat Jojopyun sogar schon eine verbale Vereinbarung mit Mad Lions Koi getroffen, Fresskowy als Midlaner zu ersetzen. Im Gespräch waren wohl auch noch Saint, OMON und Kamiloo.

Das Besondere dabei ist, dass Jojopyun bei einem möglichen Deal, der erste NA-Spieler sein, der der europäischen Liga LEC in einem Starting-Roster beitritt. Das ist bisher in der Geschichte von League of Legends nicht passiert.

Ob er wirklich der LEC beitritt, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Eine offizielle Ankündigung dazu wird man wohl in den nächsten Wochen sehen, denn MAD Lions KOI wird einen Ersatzn für Fresskowy ankündigen müssen.

Die europäische Region braucht dringend einen Aufschwung neuer Talente, um mit China und Südkorea langfristig mithalten zu können. Mit einem solchen Spieler würde man zumindest frischen Wind in die Liga bringen, denn eins der größten Probleme scheint wohl zu sein, dass gute Spieler keine guten Gegner haben, um sich weiterzuentwickeln.