Overwatch: Die neue Heldin ist so hübsch, dass Spieler einen schrecklichen Verdacht haben

Die neuste Heldin von Overwatch hat ein ziemliches heißes Design. Doch die Spielerschaft glaubt: Das hat einen düsteren Hintergrund.

Im Jahr 2026 wollte Overwatch das Tempo deutlich anziehen und mehr Helden veröffentlichen als je zuvor. Bisher gelingt das und der nächste Charakter wurde vorgestellt. Shion ist ein offenbar in Japan „lebender“ Omnic, doch weicht sie von dem bisherigen Design der Roboter aus der Overwatch-Welt krass ab. Viele glauben, sie würde eher in das düstere Setting von Cyberpunk 2077 passen – vor allem, wenn man über die Implikationen ihres Designs nachdenkt.

Aber schaut euch den Trailer am besten erst einmal selbst an:

Video starten Shion, die neue Heldin aus Overwatch, macht im Trailer keine halben Sachen Autoplay

Was ist ungewöhnlich an Shion? Shion ist ein Omnic. Das ist die Roboter-Spezies in Overwatch, die ein eigenes Bewusstsein erlangt hat und seither für gleiche Rechte wie die Menschen kämpfen. Doch bei Weitem nicht alle Omnics sind friedlich. Manche versuchen zwar mit den Menschen harmonisch zusammenzuleben, aber andere wehren sich mit Waffengewalt.

Dabei gibt es ein paar Eigenschaften, die sich alle Omnics teilen:

Sie haben zwar grob humanoide Körperformen, wirken aber zumeist eher androgyn (wie Zenyatta) oder das Design orientiert sich an der primären Funktion (wie OR-15 oder Bastion).

Omnic sprechen nicht mit Mundbewegungen. Die meisten Omnics haben schlicht keinen Mund, ihre Stimme kommt aus Lautsprechern zumeist in der Kehle des Bots.

In diesen beiden Punkten unterscheidet sich Shion von den bisher bekannten Omnics:

Sie hat einen klar weiblich gelesenen Körper mit breiteren Hüften und erkennbarer Oberweite.

Sie hat ein detailliertes Gesicht, das zu klaren, menschlichen Emotionen in der Lage ist: Augen, Mund, Zunge – selbst wenn ihre Stimme weiter aus der Kehle kommt.

Sie hat kleine Details, die für einen Omnic sonst unnötig wären – wie etwa gefärbte Fingernägel (oder überhaupt Fingernägel) oder die spitzeren Canini (und überhaupt Zähne).

Ihre Bewegungen wirken nicht mechanisch und stockend, sondern fließend und die Körperhaltung selbstbewusst.

Shions Gesicht ist emotionaler und menschlicher als das aller anderer Omnics.

Community ahnt, dass Shions Hintergrund düster ist

Was sagt die Community? Im Overwatch-Subreddit wird das Design von Shion hitzig diskutiert. Manche feiern das Design, andere finden, dass es es besser in die Welt von Cyberpunk gepasst hätte. Die spannendste Diskussion mit reger Teilname dreht sich aber um die Implikationen, die das Design von Shion hat. Denn die Vermutung ist naheliegend: Shion wurde als Diener- oder gar Sex-Roboter konzipiert, wie man es vielleicht aus Cyberpunk oder Detroit: Become Human kennt – oder so vielen anderen düsteren SciFi-Werken.

Der Spieler LordVaderVader beschreibt es so:

Wir wissen aus ihrer Lore-Beschreibung: „Einstmals war sie gefangen und kontrolliert von anderen, herrscht sie nun über das alles mit einem erschreckenden Selbstbewusstsein.“ Das impliziert, dass sie in früheren Jahren vielleicht als robotische Wächterin oder Dienerin eingesetzt wurde, vielleicht für den Hashimoto-Clan, bevor sie Bewusstsein durch die Erweckung erlangte. Obwohl es bisher nur wenige Informationen gibt, legen diese Details doch nahe, dass Shion ursprünglich als eine Art Begleiter-Roboter entwickelt wurde, der sich um die Bedürfnisse des Besitzers kümmern sollte, was unglücklicherweise auch intime Bedürfnisse umfasst, bevor sie dann Autonomie durch die Omnic-Erweckung erlangte. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Interpretation korrekt ist, aber wenn Blizzard hier ernsthaft versucht, so ein dystopisches Thema durch unterschwellige Hinweise einzubauen, bin ich davon ehrlich überrascht. Das ist eine viel düsterere Implikation als ich normalerweise von ihnen erwartet hätte, dass sie so etwas in ihrem Charakter-Design erforschen.

Die Idee findet eine Menge Zustimmung. Denn abgesehen von 94 % Upvotes bei über 2.000 Stimmen, gibt es auch viele Kommentare, denen diese Idee gefällt:

„Das ist eine echt gute Vermutung und ich liebe die Idee. Ich glaube, sie haben sie absichtlich so designt, offensichtlich weil es ansprechend ist, aber auch für ihre Story. In ihrem Trailer wirkte sie verrückt und jedes Mal, wenn sie sprach und mit Sojourn kämpfte, war sie am lachen – sie ist vermutlich nicht mehr ganz bei geistiger Gesundheit und das hat vermutlich Gründe. Einer dieser Gründe könnte sein, dass sie eben vor ihrer Erweckung wie ein Objekt benutzt wurde für mehr als nur einen Zweck.“ – quirally

„Ich habe das auch schon zu jemandem gesagt, der gefragt hat, warum sie denn einen Mund hat, wenn sie daraus gar nicht spricht. Alle Omnics haben einem klaren Zweck gedient und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass dieser hier wie eine hübsche Frau aussieht.“ – SlipperySlimyTerry40

Allerdings stimmen dem auch nicht alle zu, denn manche meinen, das würde nicht zu Overwatch passen:

„Overwatch würde niemals einen solchen Plot nutzen, haha. Das ist viel zu ‘erwachsen’ als Thema.“ – Klienje123

Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass Shion ihren Körper bewusst modifiziert hat, um absichtlich menschlicher zu erscheinen – was in Gesprächen und Kampf-Situationen mit Menschen sicher zum Vorteil gereichen würde.

Cortyn meint: Das Design von Shion finde ich ziemlich cool. Ich dachte im ersten Moment allerdings auch, dass das für Overwatch-Omnics doch ein wenig kurios aussieht und die Verbindung zu Cyberpunk ist im Grunde sofort dagewesen.

Ich glaube zwar nicht, dass Blizzard am Ende klar bestätigen wird, dass Shion eine eher düstere Vergangenheit als Begleit-Bot oder ähnliches hat – mehr als eine vage Anspielung, die mehrere Interpretationen zulässt, werden wir da kaum bekommen. Allerdings muss man auch unabhängig davon sagen, dass der Trailer die Welt von Overwatch einfach größer gemacht hat und nun einen Omnic zeigt, der offenbar mehr menschliche Features hat.

Natürlich besteht am Ende auch die Chance, dass Blizzard einfach einen weiteren, „heißen“ Charakter ins Spiel bringen wollte, damit sich die Skins wie geschnitten Brot verkaufen werden – doch über die Implikationen von Shion nachzudenken ist spannend und es hat zumindest das Potenzial, der Welt von Overwatch einen etwas düstereren Touch zu verleihen.

Vielleicht erfahren wir dazu ja mehr in einer Overwatch-Serie. Denn die Hinweise darauf verdichten sich.