Vater fragte vor Jahren um Hilfe für seinen Sohn, jetzt ist dieser 20 und besiegt Star Wars im Kino

Ein Vater hat vor fünf Jahren um Rat für seinen Sohn gefragt, der Filmemacher werden wollte. Jetzt hat er es geschafft, und zwar überaus erfolgreich.

Vor rund fünf Jahren ploppte in der Facebook-Gruppe Telltale Games Alumni der Post eines Mannes namens Michael Parsons auf, der um Rat für seinen fünfzehnjährigen Sohn bat (via Eric Stirpe auf Bluesky).

Dieser wolle Filmregisseur werden und bräuchte Hilfe. Parsons fragte, ob sich jemand damit auskenne und ihm Tipps geben könne – etwa, ob sich eine Ausbildung am College lohnen würde.

Dazu postete er einen Link, der zu einem YouTube-Kanal führte. Hier würde sein Sohn Videos hochladen, alle Skills im Bereich visuelle Effekte, Animation und Schnitt habe er sich selbst beigebracht.

Wer dem Link damals folgte, wurde bald schon Zeuge eines Horror-Phänomens, das Millionen Zuschauer begeisterte und aktuell an der Kinokasse für Aufregung sorgt.

Video starten Der Trailer zu Backrooms zeigt erste Einblicke in die Filmadaption des legendären Internet-Horrors Autoplay

Von YouTube ins Kino

Was machte der 15-Jährige auf YouTube? Auf dem Kanal Kane Pixels veröffentlichte der Teenager, dessen echter Name Kane Parsons lautet, Kurzfilme. Sie beschäftigten sich mit der Creepypasta der Backrooms.

Die Videos verbreiteten sich schnell und erreichten Aufrufe in Millionenhöhe. Auch abseits des Kanals wuchs das Thema Backrooms immer weiter und es entstanden sogar eigene Spiele dazu. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Hollywood auf das Phänomen aufmerksam wurde und bei Kane Parsons anklopfte.

Nun, einige Jahre später läuft der Film Backrooms im Kino, und das überaus erfolgreich. Bei einem Budget von rund 10 Millionen US-Dollar spielte er weltweit über 216 Millionen US-Dollar ein (via boxofficemojo.com). Umgerechnet ergibt das rund 186 Millionen €.

Das ist für einen Horrorfilm von einem erst 20-jährigen Regisseur mehr als nur beachtlich. Besonders eindrucksvoll wird der Erfolg von Backrooms, wenn man sich die Konkurrenz anschaut.

Zeitweise war der Horrorfilm auf Platz 1 der US-Kinocharts und überholte sogar Giganten wie Star Wars: The Mandalorian and Grogu, der sich mit Platz 3 zufriedengeben musste (via thenumbers.com).

Auf Platz 2 sorgte übrigens ein weiterer Horrorfilm für klingelnde Kassen: Obsession, ebenfalls von einem noch recht jungen Regisseur, und ein Film, der auch MeinMMO-Redakteur Niko Angst einjagte.

Doch zurück zum Vater: Man kann sich vorstellen, wie stolz Michael Parsons angesichts der Leistung seines Sohnes jetzt ist. Er kehrte noch einmal in die Facebook-Gruppe von damals zurück und postete unter seinem alten Beitrag stolz ein Bild.

Darauf zu sehen ist ein Post vom Studio A24, das Backrooms produziert hat, der verkündet: Backrooms ist die Nummer 1 weltweit.

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„Es scheint, als wäre das ein guter Zeitpunkt, diesen Thread zu schließen“, schreibt Michael Parsons dazu. Und er hat recht: Nach dem durchschlagenden Erfolg steht seinem Sohn zukünftigen Projekten in Hollywood erst einmal nichts im Weg. Habt ihr Backrooms gesehen und eine Meinung dazu? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Wer auf der Suche nach mehr Horror ist, sollte hier vorbeischauen: 10 Horrorfilme, die alle Fans von gruseligen Geschichten gesehen haben sollten