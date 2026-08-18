Legendäre Bärte von Gaming-Ikonen und wie ihr das auch machen könnt

Was wären Mario, Geralt & Co. ohne ihren Bart? Immer noch klasse, aber mit etwas weniger Wiedererkennungswert! Macht es wie die größten Vorbilder der Videospielgeschichte und trimmt eure Bärte und Körper genau so, wie ihr es wollt.

Augenbrauen, Zähne, Bart – manche Gesichtsmerkmale stechen so deutlich heraus, dass sie einen ganzen Charakter definieren können. Im Laufe der Videospielgeschichte wurden viele Figuren erschaffen, deren Gesichtsbehaarung legendär geworden ist.

Wenn ihr das Gleiche über euren eigenen Bart sagen wollt, braucht ihr das passende Werkzeug. Dazu haben wir weiter unten einen brandheißen Tipp, aber zuerst ein kleiner Auszug aus der Geschichte des berühmtesten Klempners der Welt:

Der wahrscheinlich bekannteste Bart der Videospielgeschichte

Er war vielleicht nicht der erste, aber sicherlich der ikonischste Bart im Gaming: Marios prächtiger Schnauzer. Und wie so vieles, was mit Videospieldesign in den 80ern und 90ern zu tun hat, hat sein Ursprung mit technischen Limitierungen zu tun. Als Mario damals designt wurde, standen nur wenige Pixel für das gesamte Modell zur Verfügung. Einen Mund mit einzelnen Lippen einzufügen – ein Ding der Unmöglichkeit.

Aber was, wenn der obere Teil des Mundes einfach mit einem dicken Schnauzer bedeckt wird? So wurde aus dem Klempner ein Schnurrbartträger, den er bis heute behalten hat. Mario scheint auch viel Zeit mit der Bartpflege zu verbringen, denn nicht nur ist sein Oberlippenbart voll und buschig, der Rest seines Gesichts ist perfekt glattrasiert.

So glatte Backen wie Mario hätte auch Geralt aus The Witcher am liebsten, aber so lange wie er immer unterwegs ist, reicht die Zeit oft leider nicht, das vernünftig zu stutzen. Also werden häufige und nicht günstige Besuche beim Barbier fällig.

Wie gut, dass wir in der echten Welt eine Option haben, die Gesichtsbehaarung so einfach zu gestalten, wie wir wollen. Von zu Hause aus, ohne Irritation und für alle Bartstyles geeignet – und zwar mit dem Gillette Fusion One, der wie Mario ein echter Alleskönner ist.

Blanke Backen wie Mario oder doch präziser Dreitagebart?

Mit dem Gillette Fusion One kann man beim Rasieren nichts falsch machen. Er ist so auf Einfachheit und Vielseitigkeit getrimmt, dass Mario auch mit Handschuhen nicht Gefahr laufen würde, seinen prächtigen Bart zu ruinieren. Der Rasierer mit 450 Bewegungen pro Sekunde kommt fürs Gesicht auf drei passende Kammaufsätze, die auch voluminöse Bärte stylen können.

Auch wenn Videospielcharakteren Körperbehaarung meistens verwehrt wird, im echten Leben muss Mann und Frau sich damit herumschlagen. Als hätte sich Gillette beim Fusion One den vielseitigen Klempner als Vorbild genommen, ist der Rasierer ein echtes Multitalent. Ob glatte Haut am ganzen Körper, oder beim Stylen des üppigen Brusthaars – alles kein Problem.

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