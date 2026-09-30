Die Spiele für PS Plus Essential im Oktober 2026 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibt’s im Oktober 2026? Auch im Oktober 2026 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

Hunt: Showdown 1896 | PS5

F1 25 | PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 | PS5, PS4

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar ab dem 6. Oktober 2026, gegen 10:00 Uhr

Ab diesem Zeitpunkt sind die Spiele aus dem Vormonat nicht mehr verfügbar. Sichert euch also am besten vorher noch die Spiele aus dem September.

Alles Wichtige zu den Spielen von PS Plus Essential im Oktober 2026

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

Hunt: Showdown 1896

Video starten Hunt: Showdown zeigt knallharte Action im Trailer Autoplay

Hunt: Showdown 1896 ist ein düsterer Multiplayer-Shooter von Crytek, der PvP und PvE miteinander verbindet. Ihr schlüpft in die Rolle von Kopfgeldjägern und jagt in großen Gebieten übernatürliche Monster, während gleichzeitig andere Spielerteams unterwegs sind.

Habt ihr euer Ziel besiegt, müsst ihr mit der Beute einen Extraktionspunkt erreichen – und könnt dabei jederzeit von anderen Spielern überfallen werden. Stirbt euer Jäger, kann er mitsamt seiner Ausrüstung dauerhaft verloren gehen. Das Spiel setzt stark auf Spannung, taktisches Vorgehen und Geräusche, durch die ihr Gegner orten könnt. Das Setting orientiert sich am ausgehenden 19. Jahrhundert und verbindet Western mit Horror.

F1 25

F1 25 ist das offizielle Rennspiel zur Formel-1-Saison 2025 und stammt von Codemasters und EA Sports. Ihr könnt mit den echten Teams, Fahrern und Rennwagen der Formel 1 auf bekannten Strecken antreten.

Neben einzelnen Rennen und einer umfangreichen Karriere gibt es mit „Braking Point 3“ auch einen Story-Modus. Im „My Team“-Modus übernehmt ihr zusätzlich die Leitung eines eigenen F1-Teams und kümmert euch um dessen Entwicklung. F1 25 setzt auf eine möglichst realistische Fahrphysik, lässt sich mit Fahrhilfen aber auch für Einsteiger anpassen. Multiplayer-Modi ermöglichen außerdem Rennen gegen andere Spieler.

Earth Defense Force: World Brothers 2

Earth Defense Force: World Brothers 2 ist ein Third-Person-Actionspiel und ein Ableger der Earth-Defense-Force-Reihe. Statt auf einen realistischen Look setzt das Spiel auf eine bunte Welt aus würfelförmigen Figuren und Umgebungen. Ihr kämpft gegen riesige Insekten, Roboter und andere außerirdische Gegner, um die in Stücke zerbrochene Erde zu retten.

Dabei stellt ihr ein Team aus verschiedenen Charakteren zusammen, die unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten besitzen. Viele Figuren, Gegner und Schauplätze greifen Elemente aus früheren EDF-Spielen auf. Die Kampagne lässt sich allein oder gemeinsam mit anderen Spielern bestreiten.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

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