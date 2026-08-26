Die Spiele für PS Plus Essential im August 2026 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibt’s im August 2026? Auch im August 2026 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4

MLB The Show 26 | PS5

Wobbly Life | PS4, PS5

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar ab dem 4. August 2026, gegen 12:00 Uhr

Ab diesem Zeitpunkt sind die Spiele aus dem Vormonat nicht mehr verfügbar. Sichert euch also am besten vorher noch die Spiele aus dem August.

Alles Wichtige zu den Spielen von PS Plus Essential im September 2026

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

Sniper Elite: Resistance

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Sniper Elite: Resistance ist ein Third-Person-Shooter, der euch während des Zweiten Weltkriegs in das von Deutschland besetzte Frankreich führt. Ihr übernehmt die Rolle eines Scharfschützen und unterstützt den Widerstand im Kampf gegen die Nazis.

Neben präzisen Fernschüssen könnt ihr euch auch heimlich durch die weitläufigen Levels bewegen und Gegner aus dem Verborgenen ausschalten. Ein besonderes Merkmal der Reihe ist die detaillierte Röntgen-Killcam, die eure Treffer in Zeitlupe zeigt. Zusätzlich könnt ihr die Kampagne teilweise auch gemeinsam im Koop spielen.

MLB The Show 26

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MLB The Show 26 ist eine Baseball-Simulation, in der ihr mit echten MLB-Teams und bekannten Spielern auf den Baseballplatz geht. Ihr könnt einzelne Partien spielen, eine Karriere als selbst erstellter Profi starten oder im Franchise-Modus ein eigenes Team über mehrere Saisons hinweg managen.

Zusätzlich bietet das Spiel Online-Modi und Diamond Dynasty, in dem ihr euch aus Spielerkarten eine eigene Mannschaft zusammenstellt. Der Fokus liegt auf realistischer Spielmechanik, detaillierter Präsentation und verschiedenen Spielmodi für Solo- und Mehrspieler.

Wobbly Life

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Wobbly Life ist ein offenes Sandbox-Spiel, in dem ihr eine bunte Insel erkundet und zahlreiche verrückte Aktivitäten ausprobieren könnt. Ihr könnt verschiedene Jobs erledigen, Geld verdienen, Häuser und Fahrzeuge kaufen oder einfach die Spielwelt erkunden.

Dabei sorgen die physikbasierten Figuren und ihre unbeholfenen Bewegungen für viele chaotische und lustige Momente. Allein oder gemeinsam mit Freunden könnt ihr Missionen erfüllen, Geheimnisse entdecken und eure eigene kleine Geschichte erleben. Der Fokus liegt vor allem auf Freiheit, Koop und humorvollem Chaos.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welche Inhalte zu welchem Abo von PS Plus gehören und welches am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welche am besten zu euch passen: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?