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Zum Jubiläum bringt Diablo 4 coole neue Features, eines ist so verbuggt, dass Spieler meinen: Startet die Season lieber neu

frautrallafitti Nicole Wakulczyk Lesezeit 2 Minuten
reinkarnation rebirth season 15 bug diablo 4 titelbild

Zum 30. Jubiläum von Diablo hat sich Blizzard einige coole Features für Diablo 4 überlegt. Allerdings sorgt eines davon direkt zum Season-Start für Ärger. Zudem schauen Fans, die gerne im SSF-Modus zocken wollen, in die Röhre.

Diablo 4
Diablo 4
Action-RPGHack & Slay

Wie ist Season 15 gestartet? Kurz gesagt: Gar nicht mal so gut. Neben Log-in-Problemen, die man bereits aus vorherigen Seasons kennt, machten vor allem die neuen Features Ärger. Spielerinnen und Spieler berichteten auf Social Media sowie in Twitch-Streams, dass sie beim Übernehmen eines Charakters über das neue Rebirth-System verschiedene Währungen und sogar ihren Spielfortschritt in die neue Season (ungewollt) mitgenommen haben.

Dazu schreibt etwa Content-Creator DatModz auf X: „Spieler behalten ihre nicht saisonalen Paragon-Stufen, ihr Gold, ihre Söldner-Ränge, ihre Truhenplatz-Freischaltungen, Materialien und weiteren Spielfortschritt.“ Er und auch viele andere Creator und Spieler schlagen einen Restart der Season vor, um ein faires Spiel zu gewährleisten.

Season-Start ohne SSF

Was verursacht weiterhin Probleme? Mittlerweile ist das Problem, das Rebirth verursacht hat, behoben. Wir konnten uns in Diablo 4 ohne Wartezeit einloggen und unseren alten Charakter per Rebirth-System in die neue Season überführen, ohne alte Währungen oder den Fortschritt zu übernehmen.

Im englischsprachigen Forum schreiben die Entwickler am 15. September um 23:50 Uhr, dass das Problem behoben wurde, das Spieler daran hinderte, sich anzumelden. Der saisonale Realm sei verfügbar.

Allerdings ist der „Solo Self Found“-Modus aktuell komplett deaktiviert – und das soll auch erstmal so bleiben.

Das sorgt vor allem bei Spielern für Frust, die am liebsten solo und ohne Gruppen- und Handelsfunktion unterwegs sein wollen. Eine Rückmeldung von Community-Manager Marcus Kretz auf Reddit lässt nur wenig Hoffnung zu, dass ihr SSF zeitnah wieder nutzen könnt.

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Diablo 4 zeigt neue Inhalte aus der Season of Hell’s Legacy im Trailer

Was sagt Blizzard dazu? Das Entwickler-Team meldete sich auf X sowie im englischsprachigen Forum zu den Problemen zum Season-Start. Auf beiden Kanälen hieß es, dass man mit Hochdruck daran arbeite, die Log-in-Schwierigkeiten schnellstmöglich zu beheben. Season 15 verspätete sich deswegen offiziell.

In einem Reddit-Post stellte Marcus Kretz zudem klar, dass am heutigen Tag nicht mehr mit dem SSF-Modus zu rechnen sei. Durch die Zeitverschiebung zum US-Team bedeutet das für uns schlichtweg: Bis mindestens heute (Mittwoch) Abend wird es realistisch wohl keinen Fix geben.

Konntet ihr schon in Season 15 reinschauen oder wartet ihr lieber, bis der SSF-Modus wieder läuft und alle Start-Probleme beseitigt sind? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

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Spieler, die sich bereits einloggen konnten, haben übrigens schon interessante Entdeckungen gemacht, die in den Patch Notes fehlten. So zeigte der Diablo-Experte wudijo in seinem Stream und auf X, dass es jetzt anscheinend Runenwörter wie in Diablo 2 gibt.
Wie stark diese Items die Builds beeinflussen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Eine aktuelle Übersicht der besten Klassen und Builds für das Endgame von Diablo 4 findet ihr in unserer frischen Tier List zu Season 15.

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