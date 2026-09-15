Zum Jubiläum bringt Diablo 4 coole neue Features, eines ist so verbuggt, dass Spieler meinen: Startet die Season lieber neu

Zum 30. Jubiläum von Diablo hat sich Blizzard einige coole Features für Diablo 4 überlegt. Allerdings sorgt eines davon direkt zum Season-Start für Ärger. Zudem schauen Fans, die gerne im SSF-Modus zocken wollen, in die Röhre.

Wie ist Season 15 gestartet? Kurz gesagt: Gar nicht mal so gut. Neben Log-in-Problemen, die man bereits aus vorherigen Seasons kennt, machten vor allem die neuen Features Ärger. Spielerinnen und Spieler berichteten auf Social Media sowie in Twitch-Streams, dass sie beim Übernehmen eines Charakters über das neue Rebirth-System verschiedene Währungen und sogar ihren Spielfortschritt in die neue Season (ungewollt) mitgenommen haben.

Dazu schreibt etwa Content-Creator DatModz auf X: „Spieler behalten ihre nicht saisonalen Paragon-Stufen, ihr Gold, ihre Söldner-Ränge, ihre Truhenplatz-Freischaltungen, Materialien und weiteren Spielfortschritt.“ Er und auch viele andere Creator und Spieler schlagen einen Restart der Season vor, um ein faires Spiel zu gewährleisten.

Season-Start ohne SSF

Was verursacht weiterhin Probleme? Mittlerweile ist das Problem, das Rebirth verursacht hat, behoben. Wir konnten uns in Diablo 4 ohne Wartezeit einloggen und unseren alten Charakter per Rebirth-System in die neue Season überführen, ohne alte Währungen oder den Fortschritt zu übernehmen.

Im englischsprachigen Forum schreiben die Entwickler am 15. September um 23:50 Uhr, dass das Problem behoben wurde, das Spieler daran hinderte, sich anzumelden. Der saisonale Realm sei verfügbar.

Allerdings ist der „Solo Self Found“-Modus aktuell komplett deaktiviert – und das soll auch erstmal so bleiben.

Das sorgt vor allem bei Spielern für Frust, die am liebsten solo und ohne Gruppen- und Handelsfunktion unterwegs sein wollen. Eine Rückmeldung von Community-Manager Marcus Kretz auf Reddit lässt nur wenig Hoffnung zu, dass ihr SSF zeitnah wieder nutzen könnt.

Video starten Diablo 4 zeigt neue Inhalte aus der Season of Hell’s Legacy im Trailer Autoplay

Was sagt Blizzard dazu? Das Entwickler-Team meldete sich auf X sowie im englischsprachigen Forum zu den Problemen zum Season-Start. Auf beiden Kanälen hieß es, dass man mit Hochdruck daran arbeite, die Log-in-Schwierigkeiten schnellstmöglich zu beheben. Season 15 verspätete sich deswegen offiziell.

In einem Reddit-Post stellte Marcus Kretz zudem klar, dass am heutigen Tag nicht mehr mit dem SSF-Modus zu rechnen sei. Durch die Zeitverschiebung zum US-Team bedeutet das für uns schlichtweg: Bis mindestens heute (Mittwoch) Abend wird es realistisch wohl keinen Fix geben.

Konntet ihr schon in Season 15 reinschauen oder wartet ihr lieber, bis der SSF-Modus wieder läuft und alle Start-Probleme beseitigt sind? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Spieler, die sich bereits einloggen konnten, haben übrigens schon interessante Entdeckungen gemacht, die in den Patch Notes fehlten. So zeigte der Diablo-Experte wudijo in seinem Stream und auf X, dass es jetzt anscheinend Runenwörter wie in Diablo 2 gibt.

Wie stark diese Items die Builds beeinflussen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Eine aktuelle Übersicht der besten Klassen und Builds für das Endgame von Diablo 4 findet ihr in unserer frischen Tier List zu Season 15.