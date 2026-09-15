Diablo 4 bufft 3 Klassen kurz vorm Start der neuen Season, nerft einen Fan-Liebling

Am 15. September startet Season 15 in Diablo 4. Blizzard hat nach dem Ende des PTR noch einmal Anpassungen vorgenommen und etliche Klassen angepasst – darunter beim Totenbeschwörer und dem Barbaren.

Diese Klassen bekommen einen Buff: Konkret werden Totenbeschwörer, Paladine und Geistgeborene kurz vor Season 15 noch einmal stärker. Verantwortlich dafür sind einige Änderungen:

Totenbeschwörer haben nun stärkere Begleiter aus der Armee der Toten und viele Skills verursachen mehr Schaden.

Bei Paladinen liegt der Fokus auf der Richturteil-Mechanik, welche verstärkt wurde, sowie Skills, die in entsprechenden Builds eingesetzt werden. Außerdem skalieren die Skills des Paladins deutlich besser mit Stärke.

Geistgeborene haben eine Überarbeitung der Paragon-Boards und sämtliche Skill-Varianten, die den Aspekt einer Fähigkeit ändern, fügen stattdessen nun einen entsprechenden Geist-Affix hinzu. Die Build-Breite sollte damit deutlich höher ausfallen.

Jäger bleiben stark und erhalten sogar noch Buffs für Meuchel-Builds, die laut Entwicklern bislang hinter der Erwartung zurückgefallen sind.

Ihr findet hier alle Informationen zu Season 15 und die vollständigen Patch Notes auf Seite 2.

Diese Klassen werden generft: Einen Nerf erhalten dagegen Barbaren, die weniger stark mit ihrem Haupt-Attribut skalieren.

Zauberer wurden zwar nicht generft, dafür gibt es hier eine Anpassung, durch die Frost-Builds wieder stärker werden sollen – konkret einen Buff für Tieffrieren und einer Anpassung von Eisklingen.

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Blizzard passt Klassen an, Warlock bleibt der Favorit

Nach aktuellen Schätzungen wird der Hexenmeister die stärkste Klasse in Season 15, zumindest neben bestehenden Favoriten wie dem Jäger. Blizzard hat hier zwar einen Fehler behoben, der für übermäßige Skalierung gesorgt hat, dafür aber auch einige Skills gebufft.

Hexenmeister eignen sich in dieser Season sogar hervorragend, wenn ihr einen gemütlichen Spielstil sucht. Ein neuer „Dad-Build“ funktioniert mit nur wenigen aktiven Skills und soll einfach durch Feinde hindurchrennen können.

Dagegen gibt es bislang keine Änderungen an El’druin, welches Bosse einfach hinrichten kann, sobald ihre Lebenspunkte niedrig genug sind. Ob das beabsichtigt ist und ob es doch noch angepasst wird, bleibt abzuwarten.

Welche Klasse werdet ihr in Season 15 spielen? Freut ihr euch über die Änderungen? Schreibt einen Kommentar!

Sesaon 15 bringt alte Bekannte wie Diablo und Baal als Event-Bosse zurück, sodass der Herr des Schreckens endlich auch in Diablo 4 zu sehen ist, wenn auch nur kurz. Blizzard liefert bald sogar noch etwas mehr Nostalgie mit einer neuen alten Klasse: Diablo 4 bekommt eine neue Klasse und Veteranen kenne sie bereits, kommt sogar mit einer alten Einschränkung