Spieler frohlocken: Der Warlock in Diablo 4 sieht endlich so stark aus, wie er es verdient zu sein

Obwohl der Warlock als neue, coole Klasse ins Spiel kam, gehörte er bisher nicht zu den Spitzenreitern in Diablo 4. Mit Season 15 soll sich das ändern.

Wie steht es bisher um den Warlock?

Der Warlock war eine von zwei neuen Klassen der Erweiterung Lord of Hatred. Die zweite Klasse war der von vielen gewünschte Paladin.

Neue Klassen in Diablo 4 sind zum Release oft viel stärker als alle anderen. Der Paladin hatte richtig mächtige Builds und dominierte die Tier Lists.

Der Warlock war hingegen beim Release alles andere als OP und blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Hier kehrten viele Spieler lieber zu ihren alten Klassen zurück, weil der Hexenmeister gegen sie abgestunken hat.

Zwar versucht Blizzard die Balance mit jedem Patch und jeder neuen Season anzupassen, dennoch stechen regelmäßig einzelne Klassen und Builds heraus.

Experte glaubt: Das wird die wahre Season des Warlocks

So steht es in Season 15 um die Klasse: Anfang August konnten Spieler die neue Season 15 auf dem PTR testen. Die Tests sowie die Patch Notes haben einen Einblick in die kommende Balance geboten. Laut dem Diablo-Experten wudijo schneidet vor allem der Warlock dieses Mal richtig gut ab (Quelle: YouTube).

Seine Builds seien durch die kommenden Änderungen so stark, dass die genaue Wahl fast nebensächlich werde, wobei der Apokalypse-Build besonders heraussteche.

Ein wichtiger Faktor seien die neuen saisonalen Seelenscherben. Insbesondere der Splitter des Schwarzen Seelensteins synergiere extrem gut mit den Dämonen des Warlocks und wirke „etwas broken“. Auf dem PTR ließ sich damit die Grube auf Stufe 150 in rund zwei Minuten abschließen, berichtet der Experte. Ob Blizzard das für Season 15 so übernimmt, bleibt abzuwarten.

Selbst wenn Blizzard bis zum Live-Release mit Nerfs nachbessert, schätzt wudijo den Warlock weiterhin stark genug ein, um so hohe Gruben-Stufen problemlos zu meistern. Für ihn sei Season 15 die „wahre Season des Hexenmeisters“, weil die Klasse schlichtweg alles wegfegen werde.

Die vollständigen Patch Notes zum vergangenen PTR findet ihr bei Blizzard. Beachtet jedoch, dass bis zum Start von Season 15 noch einige Änderungen folgen können.

Video starten Blizzard präsentiert den neuen Warlock in Diablo 4 im Gameplay-Trailer Autoplay

Das sagen Fans dazu: In der Community kommt die Überarbeitung gut an. Auf Reddit erklärt der Nutzer Lethalizered, dass sich der Hexenmeister bisher zu clunky angefühlt habe. Dass Warlocks ihre Skills künftig in der Bewegung wirken können, könnte dieses Problem lösen.

Und auch Upper-Somewhere6319 begrüßt die Änderung, da er es satt habe, immer Barbaren und Jäger an der Spitze zu sehen. Allerdings merkt er kritisch an, dass es dem Spielgefühl schade, wenn immer nur ein oder zwei „Elite-Klassen“ den Rest überschatten. Das sorge schnell für Langeweile.

Eine große Sorge bleibt derweil bestehen: Bisher gibt es keine Informationen darüber, ob die visuellen Effekte der Warlock-Skills angepasst werden. Die sorgen oft dafür, dass gegnerische Flächenangriffe nicht mehr zu erkennen sind und der eigene Charakter dadurch das Zeitliche segnet.

Gebt ihr dem Warlock in Season 15 eine Chance oder nervt es euch, dass einzelne Klassen so extrem hervorstechen? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren!

Mit den Seelenscherben ziehen neue, sockelbare Items ins Spiel ein, die euren Builds verschiedene starke Boni verleihen. Nicht nur der Warlock profitiert davon, sondern auch alle anderen Klassen. Zusätzlich kommen „neue“, altbekannte Uniques zu Diablo 4. Insgesamt 9 Items aus Diablo 1 bis 3 kehren zurück – darunter ein Ring, der vor allem den Veteranen unter euch ein paar üble Flashbacks verpassen dürfte.