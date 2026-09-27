Trick in Diablo 4 lässt euch nervige Einschränkung umgehen, doch ihr müsst ganz schön dafür ackern

Die vergangene Season von Diablo 4 brachte eine Änderung an den Mythics, die abgewandelt auch in Season 15 noch gilt. Mit einem Trick könnt ihr die Beschränkung aber umgehen – auch wenn das seinen Preis hat.

Was war das für eine Änderung? Mit der Testphase von Season 14 kam eine Änderung an den Mythics ins Spiel. Die kam nicht wirklich gut an, sodass sie noch vor Seasonstart abgeändert wurde. Eine Änderung jedoch blieb erhalten.

Mit ihr könntet ihr Mythics beim Schmied, Juwelier oder im Horadrimwürfel selbst herstellen. Allerdings konntet ihr nur immer nur eines dieser selbst hergestellten Items ausrüsten. Wer also ein vollständiges Mythic-Set wollte, war nach wie vor auf Loot-Glück angewiesen.

Season 15 ändert das System noch einmal etwas, denn es erhalten nur noch jene Items den Tag „Hergestellt“, die im Horadrimwürfel gecraftet wurden. Lasst ihr Mythics beim Juwelier oder Schmied herstellen, gilt das nicht.

Es gibt aber einen Trick, der euch das umgehen lässt, auch wenn der Weg dahin steinig ist.

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Vollständig gecraftetes Mythic-Set mit Duplikaten

Wie kann man die Beschränkung umgehen? Wie Diablo-Experte wudijo in seinem Video auf YouTube zeigt, ist es in Season 15 möglich, ein komplettes Mythic-Set zu craften.

Denn ihr könnt gezielt Mythics im Würfel kombinieren, indem ihr 3 identische Uniques (einzigartige Gegenstände) nutzt. So recycled ihr die Items zu einem Mythic im Würfel, das nicht den Tag „Hergestellt“ erhält, sodass ihr auch mehrere davon tragen könnt.

Diese Methode lohnt sich besonders für seltene Gegenstände, die nicht gezielt bei Bossen erbeutet werden können. Zwar braucht ihr dafür wirklich viele Prächtige Funken und es kostet demnach einigen Aufwand und Zeit, ist aber für fortgeschrittene Spieler der effizienteste Weg, den ultimativen Build zu erreichen.

Um alle 12 Ausrüstungsplätze so zu füllen, bräuchtet ihr rund 180 Prächtige Funken. Ob sich das lohnt und ob ihr nicht unterwegs sogar bessere Ausrüstungsteile findet, kommt ein bisschen darauf an, wie hoch euer Loot-Glück ist.

Ob dieser Weg seitens Blizzard gewollt ist, ist derzeit fraglich. In den Patch Notes für den kommenden Hotfix ist jedenfalls nichts dazu aufgeführt. Ihr könnt euch also zumindest bis zum nächsten Patch in den Grind stürzen und diesen Weg ausprobieren.

Wer es auf besondere Gegner und Items abgesehen hat, findet in Season 15 eine wahre Goldgrube. Die Jubiläumsseason kommt mit etlichen Überraschungen und Geheimnissen daher, so auch mit einem Boss, der nicht nur urkomisch ist, sondern auch ein besonderes Item in petto hat: Spieler von Diablo 4 finden geheimen Boss mit einem Feature, das sie schon längst vergessen haben