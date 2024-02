Diablo 4: Prächtige Funken herstellen – So craftet ihr Uber Uniques damit

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ein Dataminer hat jedoch herausgefunden, dass die Chance, ein Uber Unique außerhalb von Duriel zu erhalten, immer noch so gering ist, dass sich das Farmen bei Duriel mehr lohnt. Für die besten Items in Diablo 4 müsst ihr einen Boss immer wieder farmen, denn die andere Methode lohnt sich nicht

Wie crafte ich Uber Uniques? Um Uber Uniques herstellen zu können, müsst ihr den Alchemisten in Diablo 4 aufsuchen. Das ist der Händler, bei dem ihr bisher Tränke und Räucherwerk gecraftet habt. Ihr erkennt ihn an dem Symbol eines Mörsers auf der Map. Beim Alchemisten wählt ihr den Tab „Transmutation“ aus und dann „Transmutation – Prächtige Funken“.

Wie stelle ich „Prächtige Funken“ her? Um „Prächtige Funken“ herzustellen, müsst ihr Uber Uniques zerlegen. Dadurch erhaltet ihr einen Funken pro zerlegtem Uber Unique. Das neue Handwerksmaterial findet ihr in der Übersicht unter „Wiederverwertung“ – so habt ihr immer im Blick, wie viele Funken ihr gesammelt habt.

Der Patch 1.3.2 kam am 13. Februar in Diablo 4 und brachte das „Uber Unique Crafting“ ins Spiel. Das heißt, dass ihr sie seit dem mit einer neuen Ressource selbst herstellen könnt – vorausgesetzt, ihr habt die begehrten Items nicht verkauft oder zerstört, wovon Blizzard abgeraten hat .

Seit Patch 1.3.2 ist es in Diablo 4 möglich, selbst Uber Uniques zu craften. Dafür benötigt ihr allerdings „Prächtige Funken“. Woher ihr die bekommt und was ihr damit genau machen könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

