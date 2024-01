Diablo 4: Grigoire beschwören – Fundort, Materialien und Loot-Drop

Auch in Season 3 von Diablo 4 gibt es Bosse, die spezifische Items droppen können. Welche Uniques ihr bei Grigoire bekommt und welche Materialien ihr braucht, um ihn zu beschwören, erfahrt ihr auf MeinMMO.

So beschwört ihr Grigoire: Ihr findet Grigoire sowohl auf Weltstufe 3 als auch auf Weltstufe 4 im Unterschlupf in der „Halle der Sühne“ in der Trockensteppe, südlich des Wegpunktes „Ked Bardu“. Um ihn beschwören zu können, braucht ihr das Material „Lebender Stahl“. Ihr bekommt es aus Truhen in der Höllenflut.

auf Weltstufe 3 braucht ihr 2 Lebender Stahl

auf Weltstufe 4 braucht ihr 5 Lebender Stahl

Welches Level hat Grigoire? Grigoire hat auf Weltstufe 3 ein Level von 60, während er auf Weltstufe 4 das Level 75 hat, ebenso auch die Gegner, die euch in der „Halle der Sühne“ erwarten. Dort trefft ihr überwiegend auf Ritter.

Infos zu den Loot-Drops bei Grigoire

Welche Uniques droppt Grigoire? Bei Grigoire habt ihr die Chance auf klassenspezifische Uniques, aber auch auf eines, das ihr für alle Klassen ausrüsten könnt:

alle Klassen: Beinschienen der Reue

Barbaren: Ramaladnis Opus, Zorn von Harrogath, Kampftrance, Hackbeil des Schlächters

Zauberer: Stab von Lam Esen, Eisherzbruch, Handschuhe des Erleuchters

Druiden: Unersättliche Wut, Zenit des Jägers, Zunehmender Mond, Hackbeil des Schlächters

Jäger: Botschaft Hakans, Schattenberührung, Windmacht

Totenbeschwörer: Kürass des Bluthandwerkers, Gebrüll aus den Tiefen, Beinschienen der Leeren Gruft

Neben den Uniques bekommt ihr auch gelbe Items und Legendarys sowie „Scherben der Qual“, die ihr zum Beschwören von Duriel benötigt – der einzige Boss, der Uber Uniques droppt. Außerdem könnt ihr bei Grigoire ein kosmetisches Item für euer Reittier erhalten.

Tipps für den Kampf gegen Grigoire

Bereitet euch auf den Kampf gegen Grigoire vor und stattet euch mit Tränken aus, die euren Blitzwiderstand erhöhen. Grigoire schlägt mit seiner Waffe nach euch – versucht, den Attacken auszuweichen. Dazu spawnt er elektrische Masten, die euch zurückstoßen. Ihr könnt aber durch die Blitz-Linien durchdodgen. Zusätzlich greift euch Grigoire mit Blitzen auf dem Boden und in der Luft an.

Nachdem Grigoire einen Teil seines Lebens verloren hat, spawnt er Ritter, die ihm helfen. Sie erscheinen in einem Ring und nähern sich euch dann schnell an. Verwendet am besten AoE-Attacken, um sie schnell auszuschalten, und behaltet dabei den Boss im Auge.

Achtet generell gut auf den Boden, auf dem Kreise und einzelne Felder mit Blitzen belegt werden. Weicht ihnen aus und/oder nutzt Fähigkeiten, die euch stählen, immun machen, oder euch ein Schild verleihen.

Grigoire greift euch mit Blitzen und Bodenattacken an.

Wo finde ich „Lebenden Stahl“? Ihr findet das Material, mit dem ihr Grigoire beschwört, in Truhen in der Höllenflut. In einer davon erhaltet ihr 5 Stahl auf einmal, was genau für einen Run bei Grigoire reicht. Ihr erkennt sie auf der Map an dem orangefarbenen Symbol.

Gequältes Geschenk aus Lebendem Stahl für 275 Glut enthält 2 Stahl auf Weltstufe 3 enthält 5 Stahl auf Weltstufe 4



So sieht die Truhe mit dem Stahl auf der Map aus Der Loot aus der Truhe für 275 Glut

Falls ihr noch überlegt, welchen Build ihr spielen wollt, um Grigoire zu legen, könnte euch unsere Tier-List für die besten Builds weiterhelfen – dort zeigen wir euch die stärksten Klassen und Builds für das Endgame.