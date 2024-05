Das wichtigste Material in Diablo 4 bekommt ihr in Season 4 leichter, spart viel Inventarplatz

In Diablo 4 sind bestimmte Materialien für verschiedene Features unerlässlich. Für das wichtigste Material müsst ihr ab Season 4 keine bestimmten Items mehr aufsammeln und spart euch dadurch Inventarplatz ein.

Anfang April gab es zum ersten Mal einen PTR (Public Test-Realm) in Diablo 4. Die neuen Features kamen bei den Spielerinnen und Spielern ziemlich gut an. Allerdings gab es auch Kritik und Änderungswünsche für Season 4. Ein Experte bemängelte in etwa, dass Spieler weiterhin Items einsammeln müssen, obwohl sie sie nicht benutzen wollen. Man brauche jedoch die Materialien, die man durch das Zerlegen erhalte.

Die Entwickler erklärten im vergangenen Livestream am 2. Mai, dass sich das mit Season 4 ändern werde. Zwar droppen die Items weiterhin, aber die müsst ihr dann gar nicht mehr einsammeln, wenn ihr sie nicht braucht.

Season 4 startet am 14. Mai. Im Video erhaltet ihr einen Einblick über die Änderungen in Diablo 4:

„Gelbe Items nur noch als Bonus“

Was ist das für ein wichtiges Material? Die Rede ist von dem Material „Trüber Kristall“, das ihr bisher durch das Zerlegen von seltenen (gelben) Waffen und Rüstungen erhaltet. Ihr braucht den Trüben Kristall, um in etwa eure Waffen beim Okkultisten verzaubern zu lassen.

Durch das Verzaubern habt ihr die Möglichkeit, die Aspekte auf Items neu zu „rollen“, damit das Item besser zu eurem Build passt. Somit ist der Kristall ein wichtiges Material in Diablo 4, das jeder Spieler im Verlauf benötigt.

Um Items beim Okkultisten verzaubern zu lassen, braucht ihr reichlich „Trübe Kristalle“.

Darum bekommt ihr es bald leichter: Ab Season 4 erhaltet ihr den Trüben Kristall auch, wenn ihr legendäre Items beim Schmied zerlegt. Von legendären Items erhaltet ihr außerdem die Materialien „Windender Schutz“, „Abstruses Siegel“ und „Unheilvolles Fragment“.

Im Livestream am 2. Mai erklärte Lead Live Game Designer Colin Finer, das Team habe eine Menge Feedback zu den Trüben Kristallen erhalten. Spieler äußerten, sie müssen einen „Haufen gelber Items aufsammeln, um irgendein cooles Crafting-System nutzen zu können.“

Dazu sagt der Entwickler:

Also, wir haben dafür gesorgt, dass legendäre Items die gleiche Menge an Trüben Kristallen droppen, sodass man die gelben Items jetzt einfach als Bonus einsammeln kann. Wir haben auch dafür gesorgt, dass heilige und vermachte Items [mehr] Mats droppen. Heilige Items droppen also die doppelte Menge, vermachte die dreifache Menge, also verdreifachen wir im Grunde genommen die Menge an Mats. Colin Finer, YouTube, Timestamp bei 46:30 Min.

Somit könnt ihr „gelbe“ Items getrost liegen lassen, wenn ihr sie nicht ausrüsten wollt. So spart ihr Inventarplatz und müsst trotzdem nicht auf wichtige Materialien verzichten. Denn viele davon bekommt ihr ab Season 4 von einer „Quelle“.

Season 4 startet am 14. Mai und bringt zahlreiche Neuerungen in Diablo 4. Im Grunde genommen krempelt es das gesamte Spiel um, viele Änderungen bleiben sogar dauerhaft. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte schon vorab mit Lead Seasons Designer Deric Nuñez und dem Lead Game Producer Timothy Ismay sprechen.

Im Interview erklären die Entwickler, wie sich die Änderungen auf das Spiel auswirken und was sie direkt für die Spielerinnen und Spieler bedeuten. Darüber hinaus gibt es einige interessante Einblicke in die Entwicklung: Diablo 4 verspricht Content für alle in Season 4 – Entwickler erklären uns, wie sich das Spiel grundlegend ändert