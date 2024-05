Diablo 4: „Lasst ihn die Zukunft des Spiels entscheiden“ – Fans lieben einen Entwickler, der so ist wie sie

Im neusten Entwickler-Stream zu Diablo 4 hat Blizzard wichtige Infos zu Season 4 verbreitet. Einer der anwesenden Entwickler hat allerdings bleibenden Eindruck bei der Community hinterlassen: Colin Finer. Der sympathische Game Designer hat die Spieler mit seiner offenen Art völlig für sich gewonnen.

Wer ist der Entwickler?

Colin Finer ist der Lead Live Game Designer von Diablo 4. Er ist also zuständig für die Inhalte, die im laufenden Spiel so kommen.

Im Entwickler-Update vom 2. Mai war Finer von Anfang an mit dabei und sprach über diverse Themen. Ihr findet hier die Zusammenfassung zu den wichtigsten Themen und Änderungen, die bis Season 4 noch erscheinen.

Finer konnte mit seinen Aussagen bei der Community punkten – oder eher mit seiner Art.

Darum ist „Colin“ so beliebt: Finer spricht im Entwickler-Stream recht offen über das, was sich in Diablo 4 so ändert. Der Eindruck der Fans ist dabei: Anders als bei den anderen Devs wirke das nicht „einstudiert“, sondern natürlich.

Die Spieler fühlen sich verstanden, sehen Finer als einen der ihren an: „Ich habe schon nach 3 Worten verstanden, dass er wirklich ein Diablo-Spieler ist.“ (via YouTube)

Eines der Themen, über die Finer sprach, war etwa das verbesserte Crafting-System von Season 4. Das respektiere laut Fans nun die Zeit der Spieler und man müsse nicht mehr so viel sinnlos grinden.

Auf YouTube und Reddit gibt es dutzende Kommentare, die Colin Finer loben. Einige fordern sogar, man solle ihm allein die Kontrolle über die Zukunft von Diablo 4 lassen. Finer verstehe, was die Leute wollen, mit ihm könne man nur richtig liegen.

Ihr findet das vollständige Update hier auf YouTube. Im Video unten seht ihr die Änderungen vom PTR zu Season 4 in der Zusammenfassung:

Season 4 verändert das Spiel grundlegend

Im Stream ging es generell um Änderungen, die das Spielgefühl besser machen sollen, etwa den Händler für Obolusse, bei dem ihr jetzt die besten Items im Spiel kaufen könnt. Diese Änderung wurde ebenfalls von Finer vorgestellt.

Um das Spiel zugänglicher zu machen, werden an vielen Stellen Werte eingestampft – sowohl, was die Menge der Affixe an Items angeht, als auch was die Eigenschaften selbst betrifft. Rüstung etwa soll leichter zu verstehen sein, für den wichtigsten Wert müsst ihr euch nur noch eine Zahl merken.

Zusammen mit Colin Finer sprachen im Stream der Live Class Designer Adam Jackson, der Associate Game Director Joseph Piepiora und der Lead Seasons Designer Deric Nuñez über Season 4.

Mit Nuñez konnte MeinMMO sogar im Vorfeld ein Interview führen und etwa tiefer in die Materie eintauchen. Gemeinsam mit Lead Game Producer Timothy Ismay haben wir dabei über die Inhalte von Season 4 Zukunft von Diablo 4 gesprochen: Diablo 4 verspricht Content für alle in Season 4 – Entwickler erklären uns, wie sich das Spiel grundlegend ändert