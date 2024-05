Diablo 4 Season 4: Patch Notes zeigen, was alles besser wird – Weniger Loot, dafür stärker

Unmittelbar nach dem Livestream am 2. Mai zu Season 4 in Diablo 4 hat Blizzard die Patch Notes zum Patch 1.4.0 veröffentlicht. MeinMMO liefert euch die wichtigsten Infos und fasst zusammen, was alles besser werden soll.

Season 4 startet am 14. Mai um 19:00 Uhr und bringt zahlreiche Änderungen und Verbesserungen in Diablo 4. Zuvor hat Blizzard zum ersten Mal einen PTR (Public Test-Realm) geöffnet. Nachdem die Entwickler das Feedback davon ausgewertet haben, gaben sie im Livestream am 2. Mai final bekannt, was uns in Season 4 erwartet.

Das soll besser werden:

Season 4 steht unter dem Motto „Loot Reborn“ („Frische Beute“) und der wichtigste Teil ist die vollständige Überarbeitung des Loots. Loot soll sich belohnender anfühlen und besser zu verstehen sein.

Dazu wird es zwei neue Crafting-Systeme geben: Härtung („Tempering“) und Vollendung („Masterworking“). Damit holt ihr das Beste aus eurem Loot heraus und passt es mit neuen Affixen an eure Builds an.

Die Anzahl der Affixe allgemein wird verringert, ebenso die auf Items direkt (3 Affixe auf legendären Items, 2 auf seltenen Items).

Auch Loot-Drops werden überarbeitet. Einerseits wird die Anzahl der Items reduziert, die droppen, andererseits sollen sich Drops mehr lohnen.

Außerdem werden sämtliche Klassen rundum angepasst mit Buffs, Nerfs und neuen Items für jede von ihnen. Nachfolgend fassen wir die Highlights aus den Patch Notes zusammen. Auf Seite 2 findet ihr dann die vollständigen Patch Notes zu dem Update 1.4.0. Als Vorwarnung: Es ist wirklich viel.

Der neuste Trailer zu Diablo 4 zeigt die Änderungen, die in Season 4 ins Spiel kommen:

Loot-Drops sollen sich mehr lohnen

Wie werden Loot-Drops lohnenswerter? Das Ziel der Entwickler sei es, dass Spielerinnen und Spieler mehr Zeit mit dem Kämpfen verbringen, als mit dem Aussortieren der vielen Items. Somit lassen Monster, die ihr tötet, zwar weniger Items fallen, aber die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, wertvoll zu sein.

Aktuell sei es noch so, dass man in etwa aus Alptraum-Dungeons komme und sechs Items derselben Kategorie im Inventar habe, jeweils mit verschiedener Gegenstandsmacht und einer breiten Vielfalt an Affixen. Associate Game Director Joe Piepiora zieht im Stream auf Twitch den Vergleich zu dem „Schaden an Dienstagen“-Affix, über den Spieler häufig scherzen. Das soll sich mit Season 4 ändern.

So haben legendäre Gegenstände, die Gegner über Level 95 fallenlassen, immer eine Gegenstandsmacht von 925. Dadurch soll es möglich sein, sich auf dem Level ganz auf die Affixe zu konzentrieren. Was heilige und vermachte Items betrifft, wurde das Mindestlevel, mit dem ihr sie ausrüsten könnt, auf 35 (heilig) und 55 (vermacht) gesenkt.

Legendäre Affixe können in einer „größeren“ Version droppen, die 1,5-Mal so stark ist. Diese Items werden als Drop und im Inventar mit einem Stern gekennzeichnet. Quelle: Twitch-Stream

Auch die einzigartigen Drops werden angepasst:

Auf Weltstufe 1 und 2 droppen Uniques in der „nicht-heilig“-Variante.

Auf Weltstufe 3 droppen Uniques dann als heilig.

Uber Uniques können dann schon ab Monsterstufe 55 als Loot droppen und haben eine Gegenstandsmacht von 925.

Es wird zudem 12 neue Uniques geben, je 2 für alle Klassen und 2 speziell für jede der fünf Klassen. Was sie können und wo ihr sie jeweils findet, haben wir euch hier aufgelistet. Und als neuer Uber Boss kommt Andariel, bei der ihr mit erhöhter Chance Uber Uniques, wie bei Duriel findet.

Zwar wird es in Season 4 keine saisonale Mechanik geben, wie in den Seasons davor, aber dafür sind die meisten Änderungen dauerhaft und betreffen Diablo 4 als Ganzes. Saisonale Inhalte wird es in Season 4 dennoch geben. So gibt es etwa exklusive Loot-Belohnungen für eine Aktivität rund um die Eisenwölfe.

Während andere Seasons ein cooles Thema hätten, das dann aber wieder verschwindet, baue Season 4 grundlegend alles um – und die Änderungen bleiben. Im Interview erklärten uns die Entwickler, was das Thema und die besondere Season-Mechanik werden.