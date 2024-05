Pokémon GO: Rauch-Tag kommt – Alle Infos zum Event

In Pokémon GO wurde der Rauch-Tag angekündigt. Wann er stattfindet und was euch dort erwartet, erfahrt ihr bei uns.

Wann ist das Event? Der Rauch-Tag wird am Sonntag, dem 26. Mai 2024 in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr stattfinden.

In dem Event werdet ihr beim Aktivieren von Rauch unter anderem vermehrt Kastadur anlocken können. Die Chance, dabei auf ein Shiny-Exemplar zu treffen, ist zudem noch erhöht. Seid ihr Shiny-Sammler, solltet ihr die Gelegenheit also nutzen.

Weitere Inhalte des Rauch-Tags

Was für Pokémon sind im Event verfügbar? Während des Events gibt es noch weitere Pokémon, die ihr mit Rauch anlocken könnt. Dabei wechseln die Pokémon, ähnlich wie bei den Habitaten der Sinnoh-Tour, jede Stunde. Dabei könnt ihr auf die folgenden Pokémon treffen, wenn ihr Rauch aktiviert:

Rauch-Begegnungen Pflanze:

Hisui-Voltobal*

Tangela*

Hoppspross*

Lilminip*

Paragoni*

Bubungus*

Rauch-Begegnungen Stahl:

Galar-Mauzi*

Magnetilo*

Stollunior*

Tanhel*

Schilterus*

Togedemaru*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch in ihrer Shiny-Form erscheinen. Die Chance ist dabei nicht wie bei Kastadur erhöht, sondern entspricht der normalen Shiny-Chance. Im Event gibt es keine Pokémon, bei denen die Shiny-Chance grundsätzlich bereits erhöht ist.

Kastadur und Tentantel in ihren normalen Formen (jeweils die 1.) und als Shiny

Wann kann ich auf die Pokémon treffen? In der Zeit des Events werden die Pokémon jede Stunde rotieren. Dabei werdet ihr die Pokémon zu den folgenden Zeiten mit Rauch anlocken können:

11:00 bis 12:00 Uhr: Pflanzen-Pokémon

12:00 bis 13:00 Uhr: Stahl-Pokémon

13:00 bis 14:00 Uhr: Pflanzen-Pokémon

14:00 bis 15:00 Uhr: Stahl-Pokémon

15:00 bis 16:00 Uhr: Pflanzen-Pokémon

16:00 bis 17:00 Uhr: Stahl-Pokémon

Was für Boni gibt es noch im Event? Neben der bereits erwähnten erhöhten Chance, Kastadur mit Rauch anzulocken und der erhöhten Shiny-Chance des Pokémon, wird euer Abenteuerrauch ebenfalls eine längere Wirkdauer haben.

Aktiviert ihr den Abenteuerrauch während des Events, wird er doppelt so lange anhalten (30 Minuten anstatt 15 Minuten).

Was für Inhalte gibt es noch im Event? Im Event könnt ihr euch ein Event-exklusives Bundle im In-Game-Shop kaufen. Dieses wird 1 PokéMünze kosten und euch einmal Rauch bringen.

Außerdem gibt es im Event Feldforschungen, bei denen ihr mit Sternenstaub, Sananabeeren sowie Super- und Hyperbällen belohnt werdet.

Was sagt ihr zum Event? Werdet ihr daran teilnehmen? Wenn ja, worüber freut ihr euch im Event am meisten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Falls ihr wissen wollt, welche Events euch demnächst noch erwarten, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im Mai 2024 in Pokémon GO.