Pokémon GO mischt zwei beliebte Events – Das kommt dabei raus

Die Abenteuerwoche kehrt zu Pokémon GO zurück. Doch dieses Mal bekommt sie einen schurkischen Anstrich.

Das ist in Pokémon GO los: Die ersten Events für den August in Pokémon GO wurden angekündigt. Darunter sind beispielsweise Rampenlicht-Stunden, Raid-Stunden, der Community Day mit Robball – aber auch die Abenteuerwoche.

Wann läuft die Abenteuerwoche? Die Abenteuerwoche startet am Freitag, dem 2. August 2024, und läuft bis Montag, den 12. August 2024. Start ist um 10:00 Uhr, Schluss dann um 23:59 Uhr.

Das Besondere: Am 8. August startet ein zusätzliches Event: „Abenteuerwoche: Taken Over“, inklusive eines Crypto-Raid-Wochenendes. Klare Sache: Hierbei handelt es sich um eine Übernahme von Team GO Rocket.

Was macht die Übernahme aus? Die Übernahmen sind sehr beliebt, denn sie geben in der Regel die Möglichkeit, die Attacke „Frustration“ zu verlernen. So könnt ihr euren Crypto-Pokémon endlich nützliche Attacken beibringen und einige der besten Angreifer in Pokémon GO bekommen. Denn die Cryptos machen 20 % mehr Schaden, als die Normalvarianten.

Zudem dürften die Rocket-Bosse neue Monster erhalten und auch neue Cryptos in die Rüpel-Rotation kommen. Das ist also schonmal spannend.

Dazu läuft das ganze während der Abenteuerwoche. Und die ist eigentlich auch immer sehr beliebt.

Das ist die Abenteuerwoche in Pokémon GO im August 2024

Die Abenteuerwochen stehen normalerweise im Zeichen von Fossilpokémon. Das ist auch diesmal der Fall. Die Boni der Inhalte findet ihr hier.

Alle Boni: Ihr könnt euch auf zusätzliche EP freuen, wenn ihr viel unterwegs seid. Denn:

Ihr bekommt doppelte EP beim Drehen von Stops, und sogar fünffache EP beim ersten Stop

Es gibt doppelte EP beim Schlüpfen von Eiern

Darüber hinaus gibt es eine erhöhte Shiny-Chance auf gleich 6 Pokémon:

Koknodon

Schilterus

Galapaflos

Flapteryx

Balgoras

Amarino

Welche Pokémon erscheinen?

Hier findet ihr die Event-Pokémon. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

In der Wildnis:

Digda*

Amonitas*

Kabuto*

Dummisel*

Kiesling*

Rotomurf*

Scoppel*

7-km-Eier:

Koknodon*

Schilterus*

Galapaflos*

Flapteryx*

Balgoras*

Amarino*

Feldforschungen:

Dummisel*

Liliep*

Anorith*

Koknodon*

Schilterus*

Kiesling*

Rotomurf*

Galapaflos*

Flapteryx*

Scoppel*

Balgoras*

Amarino*

Darüber hinaus wird es Showcases und Sammlerherausforderungen zum Event geben, sowie eine kostenpflichtige befristete Forschung im Shop. Die wird 2 US-Dollar kosten (in Euro vrstl. ähnlich) und soll euch zwei Brutmaschinen, eine Super-Brutmaschine und Begegnungen mit Event-Pokémon einbringen. Allerdings ist der August noch etwas hin und wir gehen erstmal ins Finale des aktuellen Monats. Denn der Juli hat auch noch den ein oder anderen Termin zu bieten: Alle Pokémon-GO-Events im Juli 2024.