Pokémon GO bringt die Rampenlicht-Stunden zurück und ich könnte nicht glücklicher darüber sein

Endlich kehren die Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO zurück. Für MeinMMO-Autor Paul Kutzner gleicht die Ankündigung einem Feiertag.

Mit dem Start der vorherigen Season, Erinnerungen in Bewegung, wurden die Rampenlicht-Stunden aus Pokémon GO entfernt. Das hat mich persönlich sehr getroffen, da ich immer ein großer Fan der kurzen Events war, wenn die Monster, der Bonus oder beides interessant waren.

Nun hat Pokémon GO angekündigt, dass die Rampenlicht-Stunden zurückkehren werden. Bereits in der kommenden Woche soll es das Comeback geben. Und neben den kurzen Events wurden noch einige weitere Änderungen im Spiel angekündigt.

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Mehr Monster, Bonbons und Tausche

Wann finden die neuen Rampenlicht-Stunden statt? Die Rampenlicht-Stunden werden ab sofort immer am Donnerstag stattfinden. Die ersten Termine inklusive Monster und Boni sind bereits bekannt – Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen:

Datum Pokémon und Bonus 18. Juni 2026 Quiekel* und doppelte Verschick-Bonbons 25. Juni 2026 Wingull* und doppelte Fang-EP 2. Juli 2026 Taubsi* und doppelte Entwicklungs-EP 16. Juli 2026 Zubat* und doppelte Fang-EP 23. Juli 2026 Evoli* und doppelte Fang-Bonbons 30. Juli 2026 Bidiza* und doppelte Verschick-Bonbons

Es fällt auf, dass am 9. Juli 2026 keine Rampenlicht-Stunde geplant ist. Dies wird vermutlich dem globalen GO Fest 2026 geschuldet sein, das am 11. und 12. Juli stattfindet.

Welche weiteren Änderungen gibt es? An den täglichen Entdeckungen der aktuellen Season gibt es noch einige Änderungen. Die folgenden Details sind bekannt:

Dyna-Montag: hier erhaltet ihr jetzt ein Sonderbonbon XL für Dyna-Kämpfe vor Ort

Raid-Stunde am Mittwoch: auch hier erhaltet ihr ab sofort ein Sonderbonbon XL für Raid-Kämpfe vor Ort

Freundschafts-Freitag: hier gibt es nun 2 zusätzliche Spezial-Tausche sowie 20 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Malerischer Sonntag: mehr Monster erscheinen in der Wildnis

Welche neuen Infos gibt es noch? Außerdem gibt es nun einen Zeitplan für die „Wähle deinen Pfad“-Forschungen, die in Event-freien Wochen stattfinden.

„Wähle deinen Pfad: Fossil-Spaß“ findet von Mittwoch, dem 17. Juni 2026 um 10:00 Uhr, bis Sonntag, dem 21. Juni 2026 um 20:00 Uhr statt

„Wähle deinen Pfad: Funkenreiche Glut“ findet von Dienstag, dem 30. Juni 2026 um 10:00 Uhr, bis Freitag, dem 3. Juli 2026 um 20:00 Uhr statt

„Wähle deinen Pfad: Feenomenale Zeit“ findet von Dienstag, dem 28. Juli 2026 um 10:00 Uhr, bis Montag, dem 3. August 2026 um 20:00 Uhr statt

„Wähle deinen Pfad: Gift und Ranken“ findet von Dienstag, dem 11. August 2026 um 10:00 Uhr, bis Montag, dem 17. August 2026 um 20:00 Uhr statt

Was sagt ihr zur Rückkehr der Rampenlicht-Stunden und den weiteren Änderungen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch in den kommenden Wochen noch erwarten, dann schaut gerne in unserer Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO nach.