Pokémon GO sorgt mit Änderung dafür, dass ich jetzt dienstags leider mehr Zeit für andere Dinge habe

Meinung
Paul Kutzner
Die neue Season in Pokémon GO bringt einige Änderungen mit. Eine davon trifft MeinMMO-Autor Paul Kutzner ziemlich hart.

Am 3. März 2026 ist die neue Season in Pokémon GO gestartet: Erinnerungen in Bewegung. Wie gewohnt bringt eine neue Season auch wieder einige neue Inhalte und teilweise Änderungen mit.

Eine dieser Änderungen betrifft ein Event, welches in den letzten Jahren regelmäßig stattgefunden hat. Und genau diese Änderung stimmt mich persönlich sehr traurig, denn es war eines meiner Lieblingsevents.

Eine Institution geht verloren

Welches Event ist betroffen? Wenn ihr euch die Inhalte der neuen Season angeguckt habt, dann ist es euch vielleicht selbst aufgefallen: Die Rampenlicht-Stunden sind nicht mehr Teil der neuen Saison. Diese haben sonst jeden Dienstag in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr stattgefunden.

Statt den Rampenlicht-Stunden steht der Dienstag nun im Zeichen der Showcases von Pokémon GO. Passend dazu wird der Wochentag nun auch konsequenterweise „Showcase-Dienstag“ genannt.

Warum war das Event so stark? Bei den Rampenlicht-Stunden gab es immer ein Monster, das in den 60 Minuten in sehr hoher Anzahl erschienen ist, sowie einen Bonus. Dabei waren die Boni und die Kombination von bestimmten Monstern mit einem Bonus ein Highlight des Monats.

Zum einen gab es einen Bonus, bei dem ihr für das Versenden von Monstern an den Professor die doppelte Menge an Bonbons erhalten konntet. Ich habe grundsätzlich beim Versenden von Monstern, bei denen ich noch Bonbons benötige, auf genau diesen Bonus gewartet.

Dafür habe ich entsprechende Monster gesammelt und mit einem Tag markiert. So konnte ich die Monster zum Beginn der Rampenlicht-Stunde direkt versenden und die doppelte Anzahl an Bonbons kassieren. Im Laufe der Zeit sind so einige zusätzliche Bonbons zusammengekommen.

Zum anderen gab es immer mal wieder eine Rampenlicht-Stunde, bei der ihr die doppelte Menge an Sternenstaub für das Fangen von Monstern erhalten konntet. Gab es diesen Bonus in Kombination mit einem Monster, das grundsätzlich mehr Sternenstaub beim Fang bringt, war das für mich immer ein Highlight.

Gab es beispielsweise eine Rampenlicht-Stunde mit Zobiris, dann konnte ich pro Fang durch den Bonus direkt 1.500 Sternenstaub ergattern. Mit dem zusätzlichen Einsatz von Sternenstücken wurde die Menge nochmal um 50 % erhöht und resultierte in einer Summe von 2.250 Sternenstaub für ein einziges Monster.

Diese Kombination mit einer guten Laufroute sowie aktiviertem Rauch sorgte dafür, dass ich in den 60 Minuten enorme Mengen an Sternenstaub sammeln konnte.

Wie geht es jetzt weiter? Ob es sich bei der Streichung der Rampenlicht-Stunden in der aktuellen Season nur um einen Test handelt und sie dementsprechend in der Zukunft vielleicht wieder ihren Weg ins Spiel finden, ist unbekannt. Ich persönlich hoffe es jedoch sehr. Bis es so weit ist, habe ich nun dienstags, leider, entsprechend mehr Zeit für andere Dinge.

Während die Rampenlicht-Stunden aktuell verloren sind, gibt es immerhin noch ein weiteres Event, welches mir immer wieder große Freude bereitet und das auch weiterhin stattfindet: der Community Day. Vor allem im Mai könnte das Event richtig interessant sein: Einer der Community Days im Mai könnte sich für euch richtig lohnen, um Pokémon GO anzuschmeißen.

