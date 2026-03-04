Einer der Community Days im Mai könnte sich für euch richtig lohnen, um Pokémon GO anzuschmeißen

Es sind Hinweise aufgetaucht, die sich auf die Monster der nächsten Community Days in Pokémon GO beziehen. Eines davon sticht dabei besonders hervor.

Community Days gehören wahrscheinlich für viele Trainer zu den beliebtesten Events in Pokémon GO. Hier steht ein Monster im Mittelpunkt und erscheint in einem Zeitraum von 3 Stunden in sehr hoher Anzahl. Begleitet wird solch ein Event von starken Boni wie einer erhöhten Shiny-Chance.

Neben dem regulären Community Day gibt es noch die Classic-Variante, in der ein Monster zurückkehrt, das in der Vergangenheit bereits einen eigenen Community Day hatte.

Jetzt sind Leaks aufgetaucht, die die Monster der nächsten Community Days anteasern. Und eines davon könnte sich besonders lohnen.

Rückkehr eines starken Angreifers?

Was sind das für Monster? Dataminer haben Bilder gefunden, auf denen die vermeintlichen Monster für die regulären Community Days im April und Mai sowie für den Community Day Classic im Mai zu sehen sind.

Bei den Monstern für die regulären Community Days handelt es sich laut den Bildern um Ferkuli sowie Forgita. Die Bilder für diese beiden Monster seht ihr auch in diesem Beitrag auf Reddit.

Für den Community Day Classic wiederum ist ein Bild aufgetaucht, dass Kapuno zeigt. Auch dieses Bild findet ihr in einem Beitrag auf Reddit.

Vor allem Kapuno dürfte für viele Trainer interessant sein. Zum einen entwickelt es sich zu Trikephalo, einem der besten Angreifer in Pokémon GO. Außerdem besitzt es neben Unlicht noch den Typen Drache.

Sollte euch also noch die Fang-Medaille für den Typen Drachen fehlen, dann könnt ihr das Event nutzen, um hier einiges an Fortschritt zu erzielen.

Sind die Monster sicher? Bedenkt bei diesen Informationen, dass es sich um Leaks aus Dataminings handelt. Es sind also noch keine offiziellen Aussagen von Pokémon GO.

Ob es am Ende also wirklich genau die Monster werden, ist noch nicht bekannt.

Wann finden die Events statt? Die Termine für die nächsten Community Days der aktuellen Season wurden hingegen bereits offiziell angekündigt. Die regulären Community Days finden am 11. April 2026 sowie am 9. Mai 2026 statt, der Community Day Classic läuft am 16. Mai 2026.

Neben den Community Days gibt es noch viele weitere Inhalte, die in Pokémon GO stattfinden. Auch der aktuelle Monat bringt wieder einige Events, Raids und weitere Inhalte mit sich. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.