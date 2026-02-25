Pokémon GO: Alle Events im März 2026 – Termine in der Liste

Der März 2026 bringt euch wieder einige Events und Inhalte mit zu Pokémon GO. Ein beliebtes Event wird jedoch vermisst.

Der Februar nähert sich dem Ende und der März steht in den Startlöchern. Anfang des neuen Monats beginnt auch die neue Season Erinnerungen in Bewegung in Pokémon GO.

Zu den Highlights des neuen Monats dürften zweifelsohne die beiden legendären Pokémon Zamazenta und Zacian gehören, die ihr in Raids antreffen könnt. Ob ihr hier jedoch auch die Energie für den Formwechsel erhalten könnt, ist bisher noch nicht bekannt. Mit Regieleki kehrt zudem ein weiterer starker Angreifer im März zurück.

Zudem könnt ihr im März Regice als Dyna-Monster in Dyna-Raids finden, herausfordern und fangen.

Die Übersicht über alle Events und Inhalte zeigen wir euch in den jeweiligen Listen. Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

Alle Events in Pokémon GO im März 2026

Datum Event 3. – 9. März Unbekanntes Event 10. – 16. März Unbekanntes Event 14. März Community Day mit Hopplo 17. – 23. März Bug Out 21. März Forschungstag 28. März Dyna-Kampf-Tag 31. März – 6. April Unbekanntes Event

Alle legendären und Mega-Raidbosse in Pokémon GO im März 2026

Datum Raidboss 4. – 10. März Arktos*, Zapdos* und Lavados* (Raid-Stunde: 4. März) 4. – 10. März Mega-Pinsir* 11. – 17. März Zacian (Heldenhafter Krieger)* (Raid-Stunde: 11. März) 11. – 17. März Mega-Stahlos* 18. – 24. März Zamazenta (Heldenhafter Krieger)* (Raid-Stunde: 18. März) 18. – 24. März Mega-Lahmus* 25. – 31. März Regieleki* (Raid-Stunde: 25. März) 25. – 31. März Mega-Hundemon* An Wochenenden Crypto-Latias* in Crypto-Raids

Alle Dyna-Bosse im März 2026 in Pokémon GO

Datum Dyna-Monster 2. – 8. März Meikro 9. – 15. März Pikachu 16. – 22. März Legios 23. – 29. März Regice 30. März – 5. April Fleknoil

Was ist mit den Rampenlicht-Stunden? Für den neuen Monat wurden bisher keine Rampenlicht-Stunden angekündigt. Auch in den Informationen zur neuen Season fehlen die Rampenlicht-Stunden vollständig. Es ist also aktuell davon auszugehen, dass es diese im neuen Monat und in der kommenden Season nicht geben wird.

Sobald es weitere Informationen zu den Events im März 2026 gibt, aktualisieren wir die Liste. Bevor der neue Monat beginnt, steht aber zunächst noch eines der großen 3 jährlichen Events in Pokémon GO an: die GO Tour 2026. Diese findet diesmal in der Kalos-Region statt, wodurch das Event in diesem Jahr auch als Kalos-Tour 2026 bekannt ist.