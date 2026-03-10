Pokémon GO: Fans glauben, dass im nächsten Elektro-Event eine ganz besondere Überraschung steckt

Pokémon GO startet bald ein Event, das sich um Pikachu und andere Elektro-Monster dreht. Doch einige Fans hoffen auf mehr.

Was ist das für ein Event? Es heißt Eine schockierend gute Zeit und startet am 31. März 2026 um 10:00 Uhr. Schluss ist am 6. April um 20:00 Uhr.

Der Fokus liegt auf verschiedenen Elektro-Pokémon. Unter anderem erhalten Pikachu, Lampi und Dedenne während des Events eine erhöhte Shiny-Chance. Und: Die gerade erst abgeschaffte Rampenlicht-Stunde kehrt zurück. Jeden Tag gibt es eine andere um 18:00 Uhr:

31. März: Voltilamm

1. April: Pikachu

2. April: Magnetilo

3. April: Lampi

4. April: Pamo

5. April: Dedenne

6. April: Wattzapf

Zudem sind Feldforschungen mit den entsprechenden Pokémon sowie ein neuer GO Pass angekündigt.

Aber: Einige Fans im Subreddit zu Pokémon GO haben eine Theorie aufgestellt, dass das noch nicht alles ist. Sie hoffen aus das Debüt eines lang erwarteten Pokémon: Mimigma.

Warum glauben Fans, dass Mimigma in Pokémon GO erscheint?

Mimigma ist ein Pokémon, das eng mit Pikachu verbunden ist. Es ist bekannt dafür, sich unter einem Laken zu verstecken, das wie die beliebte Elektro-Maus aussieht. Das tut es, weil es so schrecklich aussehen soll, dass es von allen gemieden wird. Deshalb will es aussehen, wie Pikachu – um geliebt zu werden.

Was ist die Theorie? Die Ankündigung des Events sorgte im Subreddit TheSilphRoad für ein paar interessante Kommentare. Etwa: Wäre lustig, wenn die Rampenlichtstunde am 1. April Mimigma anstatt von Pikachu wäre , vom User aznknight613. Auch User lxpb kommentierte: Ich sage es voraus, das hier ist das Debüt von Mimigma.

Einige andere Kommentierende schließen sich dem an und halten ein überraschendes Debüt durchaus für möglich.

Was spricht dafür? Aktuell gibt es ein paar Argumente, die dafür sprechen.

Das stärkste ist der 1. April. Pokémon GO überrascht gerne mit coolen Inhalten zum 1. April, und ein Mimigma-Event, das sich als Pikachu-Event tarnt, wirkt vorstellbar.

Mimigma war zuletzt in einem Leak enthalten, der auch Pokémon wie Gigadynamax-Mauzi, Mega-Sarzenia und verschiedene Pikachu-Formen enthielt, die kurz darauf erschienen. Das muss nichts bedeuten, könnte aber.

Was spricht dagegen? In erster Linie, dass offiziell nichts in Richtung Mimigma angekündigt oder angedeutet wurde. Somit sollte man nicht davon ausgehen, dass es tatsächlich erscheint. Zudem wurden früher schon Hinweise auf Mimigma gezeigt, ohne dass es dann erschienen wäre.

Dennoch: Ein Mimigma am ersten April wäre eine Überraschung, die das Event ziemlich spannend machen würde. Was haltet ihr von der Theorie? Erscheint es bei dem Event, oder müssen wir weiterhin auf Mimigma warten? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was bereits alle sicher im März passiert: Hier sind alle aktuellen Events in Pokémon GO im März 2026.