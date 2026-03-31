Pokémon GO macht Aprilscherz mit Mimigma wahr, erste Trainer haben es schon

News
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO macht Aprilscherz mit Mimigma wahr, erste Trainer haben es schon

Überraschung! Mimigma erscheint in Pokémon GO. Damit ist eine Theorie vieler Trainer bestätigt, und die ersten haben es bereits gefangen.

Mimigma erscheint in Pokémon GO: Mimigma ist plötzlich in der Wildnis erschienen – zumindest in Neuseeland. Das berichten Trainer in den sozialen Medien. Auf Reddit beschreibt beispielsweise ein Spieler, dass es kurz nach Mitternacht zum 1. April gefangen werden kann. Andere berichten, dass sie es zumindest in ihrer Nähe schonmal sehen.

Wann erscheint es bei uns? In Neuseeland starten Events in Pokémon GO immer früher. Es ist davon auszugehen, dass Mimigma also auch hierzulande ab 00:00 Uhr zu fangen sein dürfte. Wird am Release bis dahin nichts mehr geändert, sollte es dann auch in der Wildnis zu fangen sein.

Was ist Mimigma für ein Pokémon? Mimigma ist ein Geist-Fee-Pokémon, bekannt als das Kostümspuk-Pokémon.

Es handelt sich um einen Geist, bei dem niemand so recht weiß, wie das Wesen eigentlich aussieht, da es sich unter Lumpen versteckt und versucht, wie ein Pikachu auszusehen. Denn der Legende nach soll man vor Schreck sterben, wenn man Mimigma unverkleidet erblickt. Deshalb ist es aber sehr alleine und versucht, sich als Pikachu verkleidet anderen Menschen und Pokémon anzunähern.

Und genau dieses Stück Lore hat auch eine Theorie von Trainern befeuert, die sich jetzt nahezu komplett bewahrheitet.

Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Pokémon GO macht Aprilscherz mit Mimigma wahr, erste Trainer haben es schon Pokémon GO: Raid-Stunden, wichtige Bosse und Konter im April 2026 Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Inhalte und Boni Die 6 mächtigsten Pokémon, die so stark wie Götter sind Pokémon GO bringt euch die Chance, ein seltenes Shiny und einen neuen Käfer zu sichern Pokémon GO ändert sein Level-System komplett – Das müsst ihr wissen Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Golbit und einen Sternenstaub-Bonus Pokémon GO: Suicune im Dynamax-Kampf besiegen – 5 Tipps für das Wochenende Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist Fans wollen die Pokémon ihrer Kindheit vom Gameboy retten, beleben beliebtes Projekt wieder Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Trainer erleben wahr gewordene Theorie

Wichtig zu wissen: Mimigma ist ein Pokémon, das viele Fans hat und schon seit Jahren im Spiel erwartet wird. Immer mal wieder wurde ein möglicher Release thematisiert. So auch vor kurzem.

Aktuell läuft das Elektro-Event Eine schockierend gute Zeit, das verschiedene Elektro-Pokémon in den Vordergrund setzt. Dazu gehören auch mehrere Rampenlichtstunden – und am 1. April sollte es Pikachu geben.

Da witterten Trainer schon eine Überraschung, da Pokémon GO für seine Aprilscherze bekannt ist und eine Pikachu-Rampenlichtstunde eher enttäuschend wäre. Sie überlegten: Vielleicht wird es stattdessen ja eine Rampenlichtstunde mit dem Pokémon, das sich als Pikachu verkleidet.

Nun scheint Mimigma schlichtweg vom Anfang des Tages an zu erscheinen. Wie sich die Rampenlichtstunde genau gestaltet, bleibt noch abzuwarten – doch Trainer können sich zumindest in den Grundzügen ihrer Mimigma-Theorie bestätigt sehen. In den Kommentaren sieht man viel Freude über den überraschenden Release.

Mit Mimigma startet der April standesgemäß überraschend. In den kommenden Wochen werden noch einige weitere Termine stattfinden – bei denen ist aber schon zu großen Teilen bekannt, was da so passiert. Ihr findet bei uns wie gewohnt die komplette Übersicht: Hier sind alle Events in Pokémon GO im April 2026.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Arena Ändeurng

Pokémon verteidigen einsame Arena über 5 Jahre lang in Pokémon GO – Trainer hadert, ob er sie erlösen soll

Pokemon GO Hyperball

Pokémon GO: Fans vermuten, dass Mimigma bald erscheint – Alle Infos zur Theorie

Pokémon GO Mewtu Rüstung

Trainer schickt sein Monster in Pokémon GO um die halbe Welt, bekommt dafür eines der begehrtesten im Spiel

PoGO Big Money Titelbild

Spieler besitzt über 10.000 Münzen in Pokémon GO – und das, ohne auch nur einen Cent in das Spiel zu stecken

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx