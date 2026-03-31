Pokémon GO macht Aprilscherz mit Mimigma wahr, erste Trainer haben es schon

Überraschung! Mimigma erscheint in Pokémon GO. Damit ist eine Theorie vieler Trainer bestätigt, und die ersten haben es bereits gefangen.

Mimigma erscheint in Pokémon GO: Mimigma ist plötzlich in der Wildnis erschienen – zumindest in Neuseeland. Das berichten Trainer in den sozialen Medien. Auf Reddit beschreibt beispielsweise ein Spieler, dass es kurz nach Mitternacht zum 1. April gefangen werden kann. Andere berichten, dass sie es zumindest in ihrer Nähe schonmal sehen.

Wann erscheint es bei uns? In Neuseeland starten Events in Pokémon GO immer früher. Es ist davon auszugehen, dass Mimigma also auch hierzulande ab 00:00 Uhr zu fangen sein dürfte. Wird am Release bis dahin nichts mehr geändert, sollte es dann auch in der Wildnis zu fangen sein.

Was ist Mimigma für ein Pokémon? Mimigma ist ein Geist-Fee-Pokémon, bekannt als das Kostümspuk-Pokémon.

Es handelt sich um einen Geist, bei dem niemand so recht weiß, wie das Wesen eigentlich aussieht, da es sich unter Lumpen versteckt und versucht, wie ein Pikachu auszusehen. Denn der Legende nach soll man vor Schreck sterben, wenn man Mimigma unverkleidet erblickt. Deshalb ist es aber sehr alleine und versucht, sich als Pikachu verkleidet anderen Menschen und Pokémon anzunähern.

Und genau dieses Stück Lore hat auch eine Theorie von Trainern befeuert, die sich jetzt nahezu komplett bewahrheitet.

Trainer erleben wahr gewordene Theorie

Wichtig zu wissen: Mimigma ist ein Pokémon, das viele Fans hat und schon seit Jahren im Spiel erwartet wird. Immer mal wieder wurde ein möglicher Release thematisiert. So auch vor kurzem.

Aktuell läuft das Elektro-Event Eine schockierend gute Zeit, das verschiedene Elektro-Pokémon in den Vordergrund setzt. Dazu gehören auch mehrere Rampenlichtstunden – und am 1. April sollte es Pikachu geben.

Da witterten Trainer schon eine Überraschung, da Pokémon GO für seine Aprilscherze bekannt ist und eine Pikachu-Rampenlichtstunde eher enttäuschend wäre. Sie überlegten: Vielleicht wird es stattdessen ja eine Rampenlichtstunde mit dem Pokémon, das sich als Pikachu verkleidet.

Nun scheint Mimigma schlichtweg vom Anfang des Tages an zu erscheinen. Wie sich die Rampenlichtstunde genau gestaltet, bleibt noch abzuwarten – doch Trainer können sich zumindest in den Grundzügen ihrer Mimigma-Theorie bestätigt sehen. In den Kommentaren sieht man viel Freude über den überraschenden Release.

Mit Mimigma startet der April standesgemäß überraschend. In den kommenden Wochen werden noch einige weitere Termine stattfinden – bei denen ist aber schon zu großen Teilen bekannt, was da so passiert. Ihr findet bei uns wie gewohnt die komplette Übersicht: Hier sind alle Events in Pokémon GO im April 2026.