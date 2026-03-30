Pokémon GO: Ab morgen solltet ihr 3 Pokémon ganz besonders jagen

In Pokémon GO startet Eine schockierend gute Zeit . Im Event könnt ihr euch insbesondere drei Shinys sichern.

Wann läuft das Event? Start des Events ist am 31. März um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am 6. April um 20:00 Uhr.

Was steckt drin? Wenig überraschend geht es im Event um Elektro-Pokémon. Spannend: Wir bekommen in dieser Zeit jeden Tag eine Rampenlicht-Stunde, nachdem die regelmäßige Dienstags-Variante dieses Events abgeschafft wurde.

Von 18:00 bis 19:00 Uhr findet ihr folgende Pokémon im Spiel:

31. März: Voltilamm

1. April: Pikachu

2. April: Magnetilo

3. April: Lampi

4. April: Pamo

5. April: Dedenne

6. April: Wattzapf

Spannend: Momentan gibt es Spekulationen, ob am 1. April eventuell ein anderes Pokémon als Pikachu erscheint – schließlich gönnt Pokémon GO seinen Spielern traditionell gerne einen kleinen Aprilscherz. Mehr zu den Spekulationen rund um ein mögliches Mimigma-Debüt lest ihr hier.

Sicher ist hingegen, dass sich das Event gut zum Shiny-Jagen eignet.

Drei Shinys warten im Elektro-Event auf euch

Während des Events könnt ihr euch drei Pokémon schnappen, die eine erhöhte Shiny-Rate bekommen. Alle drei sind in der Wildnis anzutreffen, ebenso wie in manchen Feldforschungen.

Pikachu erhält eine erhöhte Shiny-Chance. Es entwickelt sich zu Raichu. Weder im PvP, noch in Raids ist es besonders stark.

Lampi ist ebenfalls einfacher als Shiny zu fangen. Das entwickelt sich zu Lanturn, was wiederum ein gutes Pokémon in der Superliga ist.

Dedenne komplettiert das Trio. Es hat keine Entwicklung und ist momentan auch kein besonders starker Angreifer.

Wenn es euch um Kampfkraft geht, ist Lampi also die beste Wahl. Aber grundsätzlich ist dieses Event eher was für Shiny-Sammler.

Im Event wird es außerdem wieder einen GO Pass geben. Die Meilensteine des Passes sehen so aus:

Rang 1: Doppelte Laufzeit für Rauch

Rang 2: Doppelte Fang-Bonbons Der Deluxe-Pass bringt außerdem doppelten Fang-Sternenstaub auf Rang 2



Mit der schockierend guten Zeit geht es für Pokémon GO rüber in den April. Da warten beispielsweise der Forgita-Community-Day, die Rückkehr von Mega-Simsala und eine neue Rocket-Übernahme. Wie immer findet ihr alle Infos zu den anstehenden Terminen in unserer Übersicht: Alle Events in Pokémon GO im April 2026.