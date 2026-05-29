Pokémon GO zeigt neues Feature für Raids, aber Trainer wollen es jetzt schon umgehen

In Pokémon GO ist der Kampf gegen Mega-Mewtu gerade ein großes Thema. Doch ein Teil der Raids wird von manchen Spielern eher frostig aufgenommen.

Mega-Mewtu erscheint erstmals in Pokémon GO. Um das Monster zu erhalten, muss man es im Rahmen des GO Fests fangen. Momentan ist das GO Fest in Tokio bereits am Laufen. Die globale Variante folgt am 11. und 12. Juli.

Beim Tokio-GO-Fest sind nun die ersten Trainer unterwegs, die sich Mega-Mewtu entgegenstellen konnten. Doch gleichzeitig macht ein neues Feature in diesem Zusammenhang die Runde: Unity-Raids.

Und diese Raids werden gerade lebhaft diskutiert.

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Spezialattacke kommt nicht bei allen gut an

Was sind Unity Raids? Im Pokémon-GO-Subreddit TheSilphRoad teilte ein User die Anleitung für sogenannte Unity-Raids. Den Post dazu findet ihr hier (auf Reddit).

Dieser Anleitung zufolge bringt der Raid ein paar Eigenheiten mit sich. Nimmt man an diesen gigantischen Raids teil, wählt man sechs Pokémon und schickt sie mit anderen Trainern in den Kampf. Man kann den Kampf nicht mehr verlassen, sobald er angefangen hat und die Monster werden nach kurzer Zeit wiederbelebt, wenn sie besiegt worden sind.

Das Spannendste an der ganzen Sache ist aber die Unity Attack am Ende des Raids. Diese kann genutzt werden, wenn der Raid-Boss nur noch wenig Lebenspunkte übrig hat. Dann müssen die Trainer ihr Smartphone nach oben halten, um gemeinsam die Unity Attack aufzuladen. Damit besiegt man dann den Raid-Boss. YouTuber und Pokémon-GO-Rekordspieler Brandon Tan teilte ein Video, in dem man sich das anschauen kann (auf YouTube).

Was sagen Trainer dazu? Zumindest im Silph-Road-Subreddit wird die Mechanik etwas frostig aufgenommen. Man liest Kommentare wie Was zum Captain Planet ist das? oder He-Man-Vergleiche. Manche bezeichnen den Move als kitschig, andere sagen: Sie wollen das in der Öffentlichkeit nicht machen, in der man Pokémon GO ja nun mal spielt. Das war auch beim Thema Schnappschüsse schonmal eine größere Diskussion.

Manche überlegen schon, wie man das Ganze umgehen kann: Wenn ich beim Raiden sitze und aufstehe, würde das dann als Hochhalten meines Handys gelten? , kommentiert etwa User forsuredudelol auf Reddit. Insgesamt scheint das den meisten Nutzern einfach etwas zu viel zu sein.

Ein paar sind derweil der Ansicht, man solle das einfach annehmen, und finden die Mechanik sogar ganz cool.

Was noch unklar ist: Der Unity Raid kommt gerade erstmals beim lokalen GO Fest zum Einsatz. Manchmal werden solche Termine genutzt, um zu testen, wie wir beispielsweise beim letztjährigen Event in Paris festgestellt haben. Da wurden gigantische Gigadynamax-Kämpfe durchgeführt, die danach aber nicht in der globalen Variante landeten.

Ob die Unity-Raids etwas sind, das speziell für lokale Pokémon-GO-Events entwickelt wurde, bleibt abzuwarten.

Mit dem neuen Feature hat sich Pokémon GO etwas ungewöhnliches überlegt. Was haltet ihr von der neuen Mechanik? Ist sie für euch eher nichts, oder findet ihr die Idee cool? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was euch beim GO Fest 2026 erwartet: Hier findet ihr die große Liste aller legendären Pokémon beim GO Fest.