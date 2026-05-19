Pokémon GO bringt über 60 legendäre Pokémon beim GO Fest, aber ist das eine gute Idee?

Das GO Fest in Pokémon GO steht fast vor der Tür. Nun ist bekannt, was in den Raids los sein wird. Spoiler: Eine Menge.

Das GO Fest im Sommer wird das vielleicht größte aller Zeiten. Logisch, fällt es doch in das Jahr, in dem das zehnjährige Jubiläum von Pokémon GO gefeiert wird. Nicht nur, dass die Boni kostenlos verfügbar sind, es erscheinen auch jede Menge Pokémon.

Allen voran werden viele dem lang erwarteten Mega-Mewtu nachjagen. Das wollen Spieler schließlich schon seit Jahren fangen.

Doch Mewtu wird nicht die einzige Legende sein, die an diesem GO-Fest-Wochenende unterwegs ist. Tatsächlich nicht mal annähernd Denn nahezu jedes legendäre Pokémon, das jemals in Pokémon GO zu fangen war, wird in Raids verfügbar sein, wie jetzt bekannt ist.

Die Übersicht findet ihr hier in den Klappkästen:

Legendäre Pokémon in Raids am GO Fest Samstag Mega-Mewtu X (Super Mega Raids)

Arktos

Zapdos

Lavados

Raikou

Entei

Suicune

Lugia

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Selfe

Vesprit

Tobutz

Dialga

Palkia

Reshiram

Zekrom

Kyurem

Xerneas

Yveltal

Solgaleo

Lunala

Ho-Oh

Giratina (Wandelform)

Giratina (Origin-Form)

Legendäre Pokémon in Raids am GO Fest Sonntag Mega-Mewtu Y

Regirock

Regice

Registeel

Latias

Latios

Heatran

Regigigas

Cresselia

Darkrai

Kobalium

Terrakium

Viridium

Genesect

Anego

Masskito

Schabelle

Voltriant

Katagami

Kaguron

Schlingking

Necrozma

Muramura

Kopplosio

Regieleki

Regidrago

Dialga (Ur-Form)

Palkia (Ur-Form)

Boreos

Voltolos

Demeteros

Cupidos

Deoxys

Kapu-Fala

Kapu-Riki

Kapu-Toro

Kapu-Kime

Zacian

Zamazenta

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Was ist das Problem mit so vielen Legendären?

Das meint MeinMMO-Autor Max Handwerk: Wenn ihr die Klappkästen oben aufgemacht habt, werdet ihr sehen: An diesen zwei Tagen des GO Fests ist eine Menge los. Und tatsächlich fehlt ein nicht zu vernachlässigender Faktor auch noch, wenn man nur auf die Legendären schaut. Denn während des GO Fests werden zusätzlich noch jede Menge Mega-Raids laufen, die verschiedenste Mega-Entwicklungen beherbergen.

Kurz: Die Arenen werden voll sein.

Schaut man nun in die Kommentare zu dem Thema, etwa auf Reddit, sieht man schnell, dass es eine gewisse Sorge gibt, was das Thema angeht. Denn viele Spieler haben es beim GO Fest auf das neue Mega-Mewtu in seinen beiden Formen abgesehen.

Durch die schiere Menge an Mega- und 5-Sterne-Raids, die nicht Mega-Mewtu sind, kommt es aber zu zwei Bedenken:

Werde ich überhaupt Mega-Mewtu-Raids finden? Oder ist alles voll mit anderen Monstern?

Und werden genug Leute mitspielen?

Gerade der zweite Punkt ist nicht zu unterschätzen. Der Super-Mega-Raid gegen Mega-Mewtu wird extrem schwierig, denn das Monster wird Schilde aufbieten, die nur durch Mega-Entwicklungen zu brechen sind. Es wird unerlässlich sein, mit vielen anderen Trainern gegen das Monster anzutreten, wenn man es fangen möchte.

Schwierig, wenn die sich gerade auf Raids mit Dialga, Regidrago, Rayquaza und Co. verteilen. Gerade Spieler, die für dieses Riesen-Event mal wieder reinkommen, werden sicherlich froh sein, so viele Legendäre Pokémon fangen zu können, die ihnen vielleicht noch fehlen.

Allerdings muss man auch die andere Seite sehen: Mega-Mewtu ist für die Spieler am spannendsten, die alles andere schon gefangen haben und sich vor allem auf den neuen Chef im Ring stürzen möchten.

Wer sich Mega-Mewtu holen will, muss auf jeden Fall planen: Am besten besiegt man das Monster, indem man sich großen Gruppen anschließt, die beispielsweise über Campfire zu finden sind. Zumindest, wenn man an Orten ist, die eine aktive Community haben.

Wie seht ihr das Thema? Freut ihr euch auf die vielen Legendären, oder glaubt ihr, sie werden eure Raid-Erfahrung während des GO Fests eher negativ beeinträchtigen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was genau jetzt in Pokémon GO los ist, schaut am besten hier vorbei: Alle Events im Mai 2026 bei Pokémon GO.