Pokémon GO bringt neues Feature, ändert die Mega-Entwicklung deutlich

Die Mega-Entwicklung in Pokémon GO erhält ein Update. Das neue Motto: Super-Mega-Entwicklung! Was verbirgt sich dahinter?

Was ist die Super-Mega-Entwicklung? Dieses neue Feature stellt eine Steigerung der bisherigen Mega-Entwicklung dar, das sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt.

  • Super-Mega-Raids – eine neue Art von Mega-Raid, mehr dazu unten
  • Das Super-Max-Level, ein neues Mega-Level
  • Link-Speicher, eine neue Ressource für Super-Mega-Raids

Wann startet das neue Feature? Das neue Feature startet mit der Kalos-Tour, und an diesem Wochenende können die ersten es bereits nutzen, wenn sie bei den lokalen Live-Events in Tainan oder Los Angeles dabei sind.

Für alle anderen wird das neue Feature ab der globalen Kalos-Tour in der kommenden Woche eine Rolle spielen.

Und was genau die Punkte des Features für euch bedeuten, fassen wir hier für euch zusammen.

Wie nutzt man Super-Mega-Raids?

Die Super-Mega-Raids werden eine neue, schwierige Herausforderung in Pokémon GO. Die wichtigsten Punkte:

  • Die Raids werden schwierig, das Pokémon-GO-Team kündigt an, das ihr mindestens Achtergruppen dafür braucht. Legendäre könnten noch mehr erfordern.
  • Jeder Trainer sollte ein Mega-Pokémon im Kampf einsetzen.
  • Die Super-Mega-Raid-Pokémon können in Rage geraten und Schutzschilde einsetzen.
  • Jeder Trainer kann nur einen Schutzschild durchbrechen. Deshalb braucht ihr auch viele Leute.
  • Mega-Pokémon können die Schilde leichter zerstören.
  • Es gibt mehr Belohnungen, etwa mehr Mega-Energie.

Bei der Kalos-Tour: Während der Kalos-Tour sollen Super-Mega-Raids euch eine erhöhte Shiny-Chance für die besiegten Pokémon bringen und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf starke Werte.

Wie kann ich mitmachen? Infos zu Link-Ladung und Pass

Die neuen Linkladungen werden eine Ressource, die für die Super-Raid-Teilnahme eingesetzt werden kann.

  • Vor Ort habt ihr die Wahl:
    • Setzt Link-Ladungen ein
    • Oder einen Premium-Kampf-Pass, also den gewohnten Raid-Pass
  • Als Fern-Raid müsst ihr einen Fern-Raid-Pass und Link-Ladungen einsetzen.
  • Link-Ladungen verdient man durch wöchentliche Herausforderungen, Geschenke von Freunden oder Community-Meetups

Was bringt das neue Super-Max-Level?

Dieses neue Mega-Level stellt eine Steigerung der bisherigen drei Mega-Level.

  • Für das neue Mega-Level müsst ihr Mega-Energie einsetzen. Die muss man also erstmal verdienen.
  • Euer Pokémon erhält stark erhöhte WP auf dem Super-Max-Level.
  • Der Bonbon-, XL-Bonbon- und EP-Bonus beim Fangen von Pokémon desselben Typs wird erhöht.
  • Die Mega-Ruhephase eures Monsters wird auf 24 Stunden verkürzt. Das heißt, ihr könnt es einmal am Tag ohne Energie-Kosten Mega-entwickeln.
  • Offenbar ist das Super-Max-Level nicht von Anfang an für alle Mega-Pokémon verfügbar. Die debütierenden Mega-Sarzenia und Mega-Calamanero werden bei der Kalos-Tour aber die Möglichkeit haben.
Was haltet ihr von dem neuen Feature? Ist das eine Herausforderung, auf die ihr euch freut? Was würdet ihr euch noch für das Feature wünschen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was diesen Monat noch bei Pokémon GO ansteht: Hier lest ihr alles zu den Events in Pokémon GO im Februar 2026.

